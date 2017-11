Sport Kastl

Der TuS Kastl leistete bei der 1:4-Niederlage Aufbauhilfe für den abstiegsbedrohten SV Kulmain. Gleich von Beginn legten die Gäste los und setzten Kastl tief in der eigenen Hälfte unter Druck. Der TuS tat sich zu Beginn schwer, auch weil kurz vor Anpfiff der geplante junge Außenverteidiger Felix Geitner, der vom ebenfalls jungen Tobias Weigert ersetzt wurde, verletzungsbedingt ausfiel. Mit Einsetzen des Regens in der 20 Minuten verflachte die Partie ein wenig und beide Mannschaften legten ein kurzes Päuschen ein. Kurz vor der richtigen Pause dann die überraschende Führung für den SV Kulmain. Einen lang getretenen Freistoß von der Mittellinie versenkte Lukas Reger vom Elfmeterpunkt per Kopf über den Kastler Ersatzkeeper unhaltbar hinweg ins Tor. Mit dem Pausenpfiff dann auch noch das 0:2 durch ein direktes Freistoßtor aus gut 30 Metern von Andreas Chudalla.

Die Hausherren um Kapitän Kölbl übernahmen sofort wieder das Heft und versuchten den Anschlusstreffer zu erzwingen. In der 53 Minute dann die Vorentscheidung mit der ersten Chance wieder nach einem Freistoß. Der Ball wurde lang vor das TuS-Gehäuse geschlagen, diesen konnte der Kastler Schlussmann nicht festhalten, und Peter Dollhopf brauchte nur noch abzustauben. Nun zeigte die Mannschaft des TuS Kastl erste Auflösungserscheinungen. Ein langer Ball, den Benedikt Weber einfach in Richtung des TuS-Sechzehners schlug, flog durch Windunterstützung ins Tor - 0:4. Bis zum Schluss reichte es für Kastl nur noch zur Ergebniskosmetik in der 87. Minute durch Johannes Kölbl. Die Kastler sind nach der bitteren Niederlage zurück auf dem Boden der Tatsachen.TuS Kastl: Schneeberger, M. Geitner, Lother, Brandl, Hufnagel, Ph. Geitner (46. Bösl), Schmid, J. Kölbl Schwarzfischer, Blomeier (73. M. Kölbl), WeigertSpVgg Kulmain: E. Reger, Biersack, Zeltner, Weber, Greger, Chudalla, Dollhopf, L. Reger (90. Netzel), Pusiak, Ditschek, C. Materne (85. M. Griener)Tore: 0:1 (40.) Lukas Reger, 0:2 (45.) Andreas Chudalla, 0:3 (53.) Peter Dollhopf, 0:4 (65.) Benedikt Weber, 1:4 (87.) Johannes Kölbl - SR: Roland Gawlik (TSV Wilhermsdorf) - Zuschauer: 80