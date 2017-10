Sport Kastl

08.10.2017

08.10.2017

Der TuS Kastl tut sich im Landkreisduell der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TuS/WE Hirschau - wie so oft gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich - schwer. Letztlich entscheiden zwei Tore binnen zwei Minuten.

Nach zaghaftem Beginn übernahm der TuS Kastl das Kommando, kam zunächst aber nicht gefährlich vor das Tor. Lediglich ein Distanzschuss von Hufnagel sorgte für Gefahr. Hirschau tauchte nach einer halben Stunde erstmals gefährlich in der Nähe des Kastler Strafraums auf, scheiterte aber an der TuS-Abwehr. Dann der entscheidende Doppelschlag: In der 35. Minute erzielte Hendrik Blomeier nach einem Fehler der Gäste-Defensive das 1:0, in der 36. Minute erhöhte Johannes Kölbl nach schönem Zuspiel von Schwarzfischer auf 2:0. Die stark ersatzgeschwächten Gäste versuchten nun wieder sicher zu stehen und hielten die Kastler auf Distanz.Nach der Pause übernahm wieder Kastl das Kommando, Hirschau mühte sich, blieb aber blass. Lediglich bei wenigen Kontern und Standards kam die Gottfried-Truppe gelegentlich in Tornähe. Der TuS beherrschte weiter Ball und Gegner und tauchte immer wieder gefährlich im Strafraum der Kaolinstädter auf, allerdings ohne weiteren Torerfolg. Schließlich brachte die Mennersberg-Elf das 2:0 souverän über die Zeit und behielt zur Roum-Kirwa die Punkte in Kastl. Die Spieler um Trainer Schwarzfischer konnten die empfindliche Niederlage gegen Schwarzhofen sofort wieder ausmerzen und kehrten trotz einiger Umstellungen im Kader wieder zurück in die Erfolgsspur.TuS Kastl: Ibler, Maximilian Geitner, Fischer, Lother, Hufnagel, Philipp Geitner (85. Bösl), Schmid, Johannes Kölbl, Schwarzfischer, Blomeier (89. Wölfl), Felix GeitnerTuS/WE Hirschau: Köck, Huber, Dietl, Philipp Falk, Schärtl, Simon Falk, Freimuth, Hirmer, Stefan Pfab (75. Heckmann), Schuster, Heinz (77. Losch)Tore: 1:0 (35.) Hendrik Blomeier, 2:0 (36.) Johannes Kölbl - SR: Manuel Dirnberger - Zuschauer: 100