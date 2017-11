Sport Kastl

Im September vor 30 Jahren wurde die Sportanlage des TuS Kastl offiziell eingeweiht. Deshalb hatte nun der Vorstand eingeladen, um die fleißigen Helfer und Wirte von damals zu ehren. Eindrucksvoll schilderte Hans König, damals TuS-Vorsitzender, mit Fotos den Bau des Sportheims von den Anfängen bis zur Fertigstellung am Mennersberg. Rund 140 Helfer hatten während der zweieinhalb Jahre in ihrem Urlaub oder in der Freizeit in fast 12 000 freiwilligen Arbeitsstunden das zweistöckige Gebäude errichtet. Zum Abschluss der Diashow würdigte Hans König auch die Sanierungsarbeiten in den vergangenen Jahren.

TuS-Vorsitzender Gert Steuerl, der durch den Abend moderierte, bedankte sich bei Bürgermeister Stefan Braun für die Unterstützung der Gemeinde, voran die des Bauhofs, der stets schnell und kompetent helfe.Bürgermeister Braun würdigte den TuS als beständiges Aushängeschild der Gemeinde und sagte dem Verein weiterhin volle Unterstützung zu.Das TuS-Heim wird seit 30 Jahren in Eigenregie betrieben. Verschiedene Wirte-Teams wechseln sich wochenweise ab. Von Anfang an war die Brauerei Bruckmüller Getränkelieferant. Deren Chef Anton Bruckmüller dankte dem Vorstand für langjährig gute Zusammenarbeit und hob besonders die Bewirtung hervor. Er sagte, dass er keinen anderen Sportverein kenne, der dies über einen so langen Zeitraum bewerkstelligen konnte. Den Wirte-Teams dankte er für ihr respektables ehrenamtliches Engagement. Er übernahm spontan die Getränkerechnung der eingeladenen Gäste. Die zahlreichen Helfer nutzten den Abend für einen intensiven Austausch.Zum Dank und als Anerkennung für seinen langjährigen verdienstvollen Einsatz für den TuS ernannte der Vorstand Hans König zum Ehrenvorsitzenden. Die gesamte Planungs- und Bauphase des Heims fand während seiner Amtszeit statt. König war von 1975 bis 1991 Vorsitzender und ist seit 1995 Tennis-Abteilungsleiter.