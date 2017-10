Sport Kastl

20.10.2017

Besser hätte der Spielplan nicht sein können: Zur Sportheim-Kirwa des TuS Kastl ist am Samstag, 21. Oktober (15 Uhr), der Bezirksliga-Spitzenreiter SpVgg Pfreimd zu Gast. Der ist zwar momentan nicht in absoluter Topform, punktet aber regelmäßig - zuletzt gab es zwei Siege und zwei Unentschieden. Die Schweppermänner durchleben hingegen derzeit eine leichte Berg- und Talfahrt. So verbuchte der TuS in den letzten drei Spielen eine Niederlage, einen Sieg und ein Unentschieden.

Kastl und Pfreimd kennen sich aus vier Partien in der Bezirksliga, die alle die SpVgg gewann. Die ist auch dieses Mal eindeutig Favorit. Nicht nur wegen der Tabellenkonstellation, sondern der Personalsituation bei den Lauterachtalern. Wie schon in den vergangenen Partien muss Spielertrainer Simon Schwarzfischer aufgrund zahlreicher Ausfälle erneut umstellen. Kapitän Alexander Baumer fehlt weiterhin, zusätzlich hat Sebastian Fischer sich nach dem letzten Spiel in die Verletztenliste eingetragen. So wird die Verantwortung auch diesmal wieder auf den Schultern der jungen Spieler liegen, die dies aber in den bisherigen Spielen sehr gut lösten. Da es den Kastlern in dieser Saison schon einige Male gelang, Spitzenteams zu ärgern, erhoffen sich die Anhänger, dass auch gegen Pfreimd etwas Zählbares herausspringt.Den Gästen gelang es, nach Trainerwechsel und einigen Umstellungen im Kader gleich wieder an die Form der vergangenen Saison anzuknüpfen. Neun Siegen und drei Unentschieden stehen bisher nur zwei Niederlagen gegenüber. Dazu hat die SpVgg mit 38 Toren den zweitbesten Angriff der Liga und mit Bastian Lobinger (18 Treffer) einen Top-Torjäger in seinen Reihen. Dieser alleine erzielte zwei Treffer mehr als das komplette Kastler Team. Die Mannschaft von Trainer Alexander Götz möchte nach dem Unentschieden vergangenes Wochenende gegen Inter Bergsteig nun zurück auf die Siegerstraße.