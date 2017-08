Sport Kastl

03.08.2017

03.08.2017

Wenn es nach dem TuS geht, soll die Baustelle auf der B 299 nicht das einzige Hindernis für den SV Sorghof darstellen. Kastl will gegen den Absteiger mithalten und punkten.

Baustelle Die Anfahrt nach Kastl wird durch eine Baustelle und Sperrung auf der B 299 im Ortskern erschwert. Zum Sportplatz Mennersberg geht es über die Klosterburg oder die Hohenburger Straße und den Marktplatz. Eine andere Möglichkeit ist die weiträumige Umleitungen vor Ursensollen über die A6 bis zur Ausfahrt Schwend und Lauterhofen.

Die Verantwortlichen und Fans des TuS sind mit den bisherigen Auftritten nach den Veränderungen im Team sehr zufrieden. Die junge Truppe um das neue Trainergespann mit Simon Schwarzfischer, Michael Hufnagel und Daniel Riehl möchte gegen Sorghof die Leistungen der letzten beiden Spiele ausbauen.Gegen den favorisierten SV Sorghof will die Mannschaft der Kastler mit einer guten Einstellung, Lauf- und Kampfbereitschaft möglichst lange mithalten. Dann ist vielleicht ein erneuter Punktgewinn möglich. Natürlich muss sich das junge Team um Kapitän Alexander Baumer erst finden. Wie die Aufstellung des TuS aussehen wird, ergibt sich erst kurz vor Spielbeginn, weil sich einige Spieler mit leichten Blessuren herumplagen. Die Gäste aus Sorghof sind nach dem einjährigen Gastspiel in der Landesliga wohl auch in der Findungsphase. Die Mannschaft um den neuen Trainer Hans-Jürgen Plößl ist gut in die Saison gestartet und wird alles geben, um die weite Reise nach Kastl nicht umsonst angetreten zu haben.