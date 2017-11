Sport Kastl

Letztes Heimspiel für den TuS Kastl vor der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Nord: Zu Gast am Sonntag, 19. November (14 Uhr), am Mennersberg ist der TSV Detag Wernberg. Beide Mannschaften hatten witterungsbedingt ein freies Wochenende. Beim TuS ist man gespannt, wo die Mannschaft nach zwei Spielabsagen und dazwischen der bitteren Niederlage gegen Kulmain steht. Sollten die Kastler punkten, würden sie mit einer unerwartet guten Platzierung in Richtung Winterpause gehen. Bei einer Niederlage würde die Mannschaft wieder in das umkämpfte Mittelfeld abrutschen. Zum Leid des Trainergespanns um Simon Schwarzfischer hat sich die Verletztenliste auch noch nicht sonderlich gelichtet. Lediglich der gegen Kulmain aus beruflichen Gründen fehlende Stammtorhüter Thomas Ibler kehrt in den Kader zurück. Die lange verletzten Alexander Baumer und Sebastian Fischer begannen mit leichtem Training, für einen Einsatz ist es aber noch zu früh. So müssen wieder die jungen Spieler die Kastanien aus dem Feuer holen. Ein Punktgewinn wäre wichtig für die Köpfe der Schweppermänner.

Die Wernberger stehen nach verhaltenem Start, einer kleinen Durststrecke und zuletzt 13 Punkten aus sechs Spielen auf Platz neun. Detag hat bereits 23 Zähler, deswegen kann das Team des Trainergespanns Christian Luff und Thomas Gietl entspannt in Kastl antreten und mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern.