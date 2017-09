Sport Kastl

Bester Angriff, stärkste Abwehr, Platz eins: Der SV Hahnbach ist derzeit das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga Nord - und am Sonntag, 24. September (15 Uhr), zu Gast beim TuS Kastl. Der rangiert derzeit auf Position fünf, so gut war er in seiner Bezirksligahistorie noch nie platziert.

Hahnbach besiegte vergangenes Wochenende den FC Wernberg souverän mit 5:0, Kastl dagegen tat sich lange Zeit schwer beim Tabellenletzten 1. FC Schmidgaden, musste sogar einem Rückstand hinterherlaufen, drehte schließlich aber die Partie und meisterte die Pflichtaufgabe mit einem knappen 2:1-Sieg. Im Derby bekommt es die Mennersberg-Elf nun aber mit einem ganz anderen Kaliber zu tun.Nach einem Drittel der Saison ist man in Kastl sehr zufrieden, Wehrmutstropfen sind allerdings die Auftritte vor heimischer Kulisse, da ist noch Luft nach oben. Von Vorteil für die Truppe von Spielertrainer Simon Schwarzfischer könnte sein, dass sie bisher gegen Mannschaften, die mit spielerischen Mitteln zum Erfolg kommen wollten - und dazu gehört Hahnbach ohne Zweifel - immer besser aussah als gegen Teams, die tief standen, das Spiel dem Gegner überließen und mit langen Bällen agierten. Bei den Hausherren plagen sich einige Akteure mit leichten Blessuren, Wehwehchen und Krankheiten herum, die einen Einsatz am Sonntag fraglich machen.Die Hahnbacher liegen punktgleich mit der SpVgg Pfreimd an der Tabellenspitze, haben aber das deutlich bessere Torverhältnis. Das Team des Trainerfuchses Rüdiger Fuhrmann hat nicht nur mit 36 Treffern den besten Sturm, mit Fabian Brewitzer und Christian Gäck nicht nur zwei der besten Torjäger der Liga in seinen Reihen, sondern auch noch die sicherste Abwehr mit erst sieben Gegentoren - und ist die einzige Mannschaft noch ohne Niederlage in dieser Saison.