Sport Kastl

24.09.2017

Jetzt hat es auch die letzte noch ungeschlagene Mannschaft der Fußball-Bezirksliga Nord erwischt. Im Landkreisderby am Mennersberg jubeln die Hausherren.

Der TuS Kastl setzte sich am Sonntagnachmittag mit 2:1 durch. In den ersten Minuten spielten beide Mannschaft zunächst vorsichtig, ehe die Hausherren das Kommando übernahmen und sich gute Möglichkeiten erspielten. Die erste vergab Kölbl aus leicht abseitsverdächtiger Position. In der 10. Minute zielte der Kastler Spielertrainer Schwarzfischer knapp über das Tor der Hahnbacher. Nach einer Ecke klärten die Gäste einen Schuss von Philipp Geitner gerade noch ins Aus.Anschließend kam die Mannschaft von SVH-Trainer Rüdiger Fuhrmann besser ins Spiel, übernahm das Kommando und drängte die Kastler nach hinten. In der 30. Minute scheiterte Plach nach einem Freistoß mit einem Kopfball am Kastler Torhüter Thomas Ibler. Nur kurz danach hatte Brewitzer nach einer Unachtsamkeit in der TuS-Abwehr die Chance zur Führung, verzog allerdings freistehend. Unmittelbar vor der Pause wurde der Kastler Spielertrainer Simon Schwarzfischer bei einem Konter im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte der Kastler Torjäger Johannes Kölbl zum 1:0.Nach der Pause versuchten die Gäste durch hohes Anlaufen das Spiel der Kastler zu stören. Dies gelang ihnen nur kurz, dann fingen sich die Hausherren wieder. Der TuS hatte auch die erste gute Möglichkeit durch Blomeier. Die Hahnbacher erhöhten nun das Tempo, ihr gefürchtetes Angriffsspiel konnten sie aber nicht aufziehen. Es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Kastl wieder besser wurde und einige schöne Spielzüge startete. Einen davon schloss Simon Schwarzfischer nach Zuspiel von Kölbl mit dem 2:0 ab (73.). Nun versuchte es der SVH noch einmal mit allen Mitteln, allerdings reichte es nur noch zum Anschlusstreffer in der 90. Minute durch Tobias Hüttner.Die tapfer kämpfenden und spielerisch überzeugenden Schweppermänner brachten den Sieg über die letzten Minuten und bejubelten nach dem Abpfiff den verdienten Sieg.TuS Kastl: Ibler, Maximilian Geitner, Fischer, Lother, Brandl (87. Weigert), Hufnagel, Philipp Geitner, Schmid, Kölbl, Schwarzfischer, BlomeierSV Hahnbach: Wiesmet, Bastian Freisinger, Seifert, Kohl (79. Rösl), Rösch, Brewitzer (75. Lukas Freisinger), Schötz, Geilersdörfer, Brewitzer, Hüttner, PlachTore: 1:0 (42., Foulelfmeter) Johannes Kölbl, 2:0 (73.) Simon Schwarzfischer, 2:1 (90.) Tobias Hüttner - SR: Andreas Stolorz (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 110