Sport Kastl

17.09.2017

17.09.2017

Schmidgaden. Mit 1:2 verlor der 1. FC Schmidgaden die Heimpartie gegen den TuS Kastl. Schmidgaden war in der ersten Halbzeit ein absolut ebenbürtiger Gegner und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. In den ersten zehn Minuten jedoch hatte der Gast die Nase vorne. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam der Gastgeber immer mehr ins Spiel. Durch einen Freistoß aus dem Halbfeld und Kopfballverlängerung stand Stammler frei vor dem Tor und schob in der 20. Minute zu seinem ersten Saisontor ein. Die Freude wehrte aber nur kurz, wenige Minuten später markierte Johannes Kölbl nach einem Tiefschlaf der FC-Abwehr den 1:1-Ausgleichstreffer. Mit einem Traumtor an den Innenpfosten gelang Kölbl in der 28. Minute sein zweiter Treffer an diesem Tag und die Partie war gedreht.

Der FC war jedoch keinesfalls geschockt, denn auch nach dem zweiten Treffer war es eine muntere Begegnung mit gefährlichen Aktionen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein komplett anderes Bild. Der TuS beherrschte immer mehr den Ball und den Gegner und ließ Schmidgaden nicht mehr zur Entfaltung kommen.1. FC Schmidgaden: Lukas Deichl, Spindler, Polleti, Probst, Schimmer, Deml, Stammler (25. Jakob Deichl), Zinger, Neidl, Stano, Schmidl (83. Bücherl)TuS Kastl: Ibler, Lother, Weigert, Schmid, Philipp Geitner, Brandl, Kölbl, Baumer, Fischer, Schwarzfischer, Blomeier (78. Bösl)Tore: 1:0 (20.) Maximilian Stammler, 1:1/1:2 (22./28.) Johannes Kölbl - SR: Stephan Herdegen (Regensburg) - Zuschauer: 80