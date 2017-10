Sport Kastl

06.10.2017

Allzu oft gab es das Duell noch nicht. Zuletzt spielten der TuS Kastl und der TuS/WE Hirschau vor zwei Jahren zusammen in einer Liga. Jetzt gibt es das Landkreisderby zum ersten Mal in der Bezirksliga.

Zur Kastler Roum-Kirwa empfangen die Kastler am Samstag, 7. Oktober (15 Uhr), in der Fußball-Bezirksliga Nord den TuS/WE Hirschau am Mennersberg. Die Gäste verloren zuletzt gegen Pfreimd und Wernberg und belegen einen Abstiegsplatz. Der TuS Kastl kassierte vergangenes Wochenende nach vier Siegen in Folge eine empfindliche Schlappe gegen Schwarzhofen. Die Ausfälle wegen Verletzungen und Krankheiten konnten diesmal nicht mehr kompensiert werden. Nun gilt es für das Team von Spielertrainer Simon Schwarzfischer, wieder andere Tugenden an den Tag zu legen, jetzt zählen Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft, die spielerischen Komponenten wie Kurzpassspiel und Kombinationsfußball müssen erst einmal hinten anstehen.Es fehlen weiter die Langzeitverletzten sowie Kapitän Alexander Baumer, Patrick Brandl und Michael Kölbl. Auch diesmal werden wieder die jungen Spieler und einige Akteure aus der zweiten Mannschaft ihre Chance bekommen. Die Kastler werden sich nicht von der Tabellensituation täuschen lassen und das Spiel mit der nötigen Einstellung in Angriff nehmen. Bei den Hirschauern läuft es nach dem Aufstieg etwas durchwachsen. Die Gäste gewannen drei Partien, und spielten dreimal unentschieden. Diesen Erfolgen stehen allerdings schon sechs Niederlagen gegenüber. Die Mannschaft von Trainer Jörg Gottfried konnte allerdings mit Ensdorf und Hahnbach auch schon Teams aus dem oberen Teil der Tabelle ärgern. Gegen den angeschlagenen TuS Kastl werden die Kaolinstädter alles versuchen, um nach den letzten beiden Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen, um so die Abstiegsplätze schnellstens wieder zu verlassen.Das Team um TuS/WE-Kapitän Johannes Pfab kommt sicher nicht als Punktelieferant den weiten Weg nach Kastl, sondern möchte den Hausherren durch einen Sieg die Kirchweih vermiesen.