Sport Kastl

26.04.2018

3

0 26.04.2018

In einem weiteren Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord erwartet der TuS Kastl am Freitag, 27. April, um 18.30 Uhr die SpVgg Schirmitz am Mennersberg. Die Partie war am 18. März wegen Schneefalls abgesagt worden.

Die Gäste kamen ähnlich durchwachsen aus der Winterpause wie die Hausherren, nachdem beide Teams in der Hinrunde doch ziemlich überraschen konnten. Schön langsam wird es Zeit, dass die Mennersberg-Elf wieder etwas Zählbares auf ihr Punktekonto bringt. In den vergangenen vier Spielen ergatterte sie gerade mal drei Zähler. Auch wenn man in den letzten Begegnungen immer gut mitspielte, zum Teil mehr Spielanteile und auch die größere Anzahl an Torchancen hatte, so ging der TuS doch meist leer aus. Kurios ist auch Bilanz aus den Nachholspielen: Vier Partien, ein Punkt. Dagegen wurden von den fünf "regulären" Spielen vier gewonnen.Natürlich schlaucht das Mammutprogramm. Nach Ende der Winterpause hatte Kastl pro Woche zwei, manchmal sogar drei Spiele. Dadurch kam es zu personellen Engpässen und Umstellungen in der Mannschaft. Auch dieses Wochenende müssen die Kastler gleich wieder zweimal ran, Freitag gegen Schirmitz, am Sonntag ebenfalls zu Hause gegen Schwarzhofen. Es bleibt also wieder keine Zeit zum Verschnaufen.Da die ebenfalls personell dezimierte zweite Mannschaft der Kastler am Samstag (14.15 Uhr) das B-Klassen-Spitzenspiel gegen Seugast austrägt, gibt es auch keine Möglichkeit, auf diese Spieler zurückzugreifen. Schirmitz kommt als Tabellenvierter und mit drei Zählern mehr auf dem Konto nach Kastl. Bei einem Sieg würde die SpVgg nach Punkten mit Tabellenzweiten SV Schwarzhofen gleichziehen. Insgesamt sind die Gäste um ihren Trainer Josef Dütsch immer noch das Überraschungsteam der Saison und werden zuversichtlich nach Kastl reisen. Sie wissen von der Schwächephase des TuS und möchten sich sicher für die Niederlage in der Hinrunde revanchieren.