Sport Kastl

05.04.2018

05.04.2018

Der TuS Kastl ist vier Spiele im Rückstand - und damit die Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Nord mit dem größten Nachholprogramm. Das wird am Freitag, 6. April, etwas reduziert, wenn die Schweppermänner um 18.30 Uhr bei der SpVgg Vohenstrauß antreten. Für die Heimelf geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der TuS Kastl spielt in dieser Saison sehr stark und hat bereits zehn Punkte mehr auf dem Konto als die SpVgg. In der Vergangenheit taten sich die Vohenstraußer immer schwer gegen den TuS. Dennoch will die Mannschaft alles geben, um den Dreier zu behalten und damit den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Jedoch sieht es personell nicht optimal aus. Viele Stammspieler aus der Vorrunde sind noch verletzt. Trainer Norbert Prediger hat jedoch genügend starke Spieler zur Verfügung und wird ein schlagkräftiges Team aufbieten.