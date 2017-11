Sport Kastl

03.11.2017

03.11.2017

Zum ersten Heimspiel der Rückrunde gastiert am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr der SV Kulmain am Kastler Mennersberg. Beide Teams verpassten wegen des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende den Rückrundenstart, weil jeweils ihre Spiele abgesagt wurden. Die Kulmainer hatten aber am Dienstag ein Nachholspiel gegen den Tabellenführer aus Hahnbach nachzuholen, das sie trotz guter Leistung mit 1:3 verloren. Die Schweppermänner müssen hoffen, dass sie nach der zwangsbedingten Pause nicht aus dem Tritt gekommen sind.

Geht's nach der Tabelle, dann dürfte die Partie eine klare Sache für Kastl werden. Denn er TuS spielt zur Überraschung vieler nicht unverdient im oberen Drittel mit und der SV Kulmain steht auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. In den bisherigen drei Aufeinandertreffen hatte Kulmain mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus der Hinrunde die Nase im direkten Vergleich klar vorne. Schon allein aus diesen Gründen werden die Verantwortlichen beim TuS die Mannschaft aus Kulmain um ihren langjährigen Trainer Oliver Drechsler auf gar keinen Fall unterschätzen. Zudem hat sich die Verletztenliste bei den Hausherren nicht gebessert. So muss das Trainergespann um Simon Schwarzfischer weiter auf die Langzeitverletzten sowie den etatmäßigen Kapitän Alexander Baumer und Bastian Fischer verzichten. Auch berufsbedingt, wegen leichter Verletzungen und der Jahreszeit geschuldeter Erkrankungen steht hinter dem Einsatz des einen oder anderen Spielers noch ein Fragezeichen. Wie in den vergangenen Wochen werden die Nachwuchsspieler, die diese Situation bisher mit Bravour gemeistert haben und einige Spieler aus der zweiten Reihe, weil die zweite Mannschaft spielfrei ist, ihre Chance bekommen.Bei den Gästen aus Kulmain lief es nach dem wieder Aufstieg und einem schweren Start in der Bezirksliga zuletzt etwas besser. So konnte der SV drei der letzten fünf Begegnungen gewinnen. Die Gäste um ihren Kapitän Florian Greger spielen dank einer stabilen Defensive immer lange gut mit und haben alle Spiele, bis auf Schwarzhofen und Hahnbach, nur mit einem Tor Unterschied verloren.