Sport Kastl

27.04.2018

27.04.2018

Im Nachholspiel der Bezirksliga Nord setzte sich der TuS Kastl gegen die SpVgg Schirmitz am Freitagabend mit 3:0 durch. Beide Mannschaften begannen mit viel Tempo. Aber Gefahr gab es in dieser Phase nur durch zwei Schüssen aufs Tor durch Kastl und einer Kopfballchance auf der Seite von Schirmitz. Nach einer halben Stunde hatte Hendrik Blomeier die Führung auf dem Fuß, als er alleine vor dem Gästeschlussmann auftauchte, hob den Ball aber weit über das leere Tor. Die Gäste verlegten sich immer mehr auf lange Bälle und Standards, die durch ihre körperliche Überlegenheit ab und zu für Gefahr vor dem Kastler Tor sorgten. In der 36. Minute die Führung für den TuS durch Johannes Kölbl, der einen guten Angriff über links sehenswert zum 1:0 abschloss.

Nach der Pause legte der TuS gut los und hatte durch Michael Kölbl die erste gute Chance. Kurz darauf wurde Johannes Kölbl elferwürdig gefoult, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Die Gäste um ihren Trainer Josef Dütsch versuchten es nun mit mehr Einsatz durch frühes Pressing und drängten so die Heimelf hinten rein. Kastl befreite sich wieder und setzte immer wieder gute Konter. Ab der 75. Minute versuchten die Gäste es mit der Brechstange. Kurz vor Ende sorgte Kastl durch zwei Entlastungsangriffe, die bilderbuchmäßig vorgetragen wurden, per Doppelschlag durch Hendrik Blomeier (87.) und Johannes Kölbl (89.) für die Entscheidung. Der TuS Kastl zog durch den Sieg mit den Gästen aus Schirmitz punktemäßig gleich.TuS Kastl: Ibler, M. Geitner, Lother, Schmid, J. Weigert, J. Kölbl, Baumer, M. Kölbl (73. P. Geitner), Fischer, Mack, BlomeierSpVgg Schirmitz: Lindner, Ziegler (56. Wagner), Lingl, Ryschkewich (46. Hirmer), Bredow, Sommer (76. Fritsch), Peetz, Kormann, Wells, Kargus, HerrmannTore: 1:0 (36.) Johannes Kölbl, 2:0 (87.) Hendrik Blomeier, 3:0 (89.) Johannes Kölbl - SR: Michael Sperger (FC Rosenhof-Wolfskofen) - Zuschauer: 100