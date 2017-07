Vermischtes Kastl

05.07.2017

82

Weil ein Fahrer eine abgesicherte Gefahrenstelle übersah, fuhr er in einen Grünstreifen, auf dem zwei Personen standen. Ein Kind konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Eine Frau wurde erfasst, verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert.

Ein 63-jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach befuhr am Mittwoch, 5. Juni, gegen 15.40 Uhr, mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die B 299 von Neumarkt kommend in Richtung Kastl. Der Fahrer hatte auf dem Anhänger Schotter geladen. Auf Höhe des Weilers St. Lampert löste sich die Hinterachse des Anhängers und die Anhängerbrücke schlug auf der Teerdecke auf. Das Pannengefährt wurde durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Amberg ordnungsgemäß und laut unbeteiligter Zeugen deutlich sichtbar abgesichert.Derweil versuchte ein 51-jähriger Traktorfahrer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach mit der Frontgabel die Ladebrücke des havarierten Anhängers anzuheben. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein 75-jähriger aus dem Landkreis Neumarkt mit einem Pkw der abgesicherten Gefahrenstelle. Dieser Fahrzeugführer erkannte die Gefahrenstelle zu spät, wich zunächst auf die linke Spur aus und zog anschließend zwischen dem Polizeifahrzeug und dem Traktor auf die rechte Spur zurück. Hierbei streifte der Pkw-Fahrer mit seiner linken Fahrzeugfront den rechten Hinterreifen des Traktors.Anschließend steuerte er sein Fahrzeug auf den angrenzenden Grünstreifen, in welchem zwei Personen standen. Ein 10-jähriges Kind aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Neben dem 10-jährigen Kind stand eine 36-Jährige aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Diese Frau wurde vom Fahrzeug des 7-5jährigen Fahrzeugführers erfasst und erlitt mehrere Frakturen am Oberkörper und am linken Unterschenkel. Die schwerverletzte Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Amberg geflogen. Der Schaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen wird auf 1500 Euro geschätzt.