Vermischtes Kastl

28.02.2018

Eine "tolle Arbeit, die auch auf den Kolping Diözesanverband hineinwirkt", bescheinigte bei der Mitgliederversammlung des Kolping Bezirksverbandes Neumarkt die Diözesanvorsitzende Eva Ehard dem Bezirk Neumarkt. Ebenso spendete der Bezirk für die Wallfahrtskirche in Trautmannshofen 1000 Euro.

Großes Programm

Probleme im Vorstand

Umfangreiche Pläne Vorsitzende Georg Dürr von der Kolpingsfamilie Kastl leitete die Vorstellung der verschiedenen Aktionen ein, die in diesem Jahr für die Kolpingsschwestern und -brüder aus den Familien des Bezirkes angeboten werden.



Start ist wie alle Jahre mit einem Skiwochenende am Kronplatz in Südteil, Weiter gibt es dann im April die Altkleidersammlung, deren Erlös für die Partner-Kolpingsfamilien in Peru und Togo bestimmt sind. Es folgt das Kegelturnier in Berg. Als Höhepunkt bietet der Bezirk eine Pilgerreise nach Santiago de Compostela an. Erstmals im Programm ist eine Musicalfahrt zu den Luisenburg-Festspielen nach Wunsiedel. Im September kommt wieder die Bezirkswallfahrt nach Trautmannshofen, die dann das 41. Mal stattfindet. Den Wandertag in der Heimat richtet diesmal die Kolpingsfamilie Berg aus. Der Erlös aus der Herbst-Altkleidersammlung im Oktober kommt der Arbeit der Kolpingsfamilien vor Ort zugute. Weiter im Oktober läuft das Forum Berg mit interessanten Vorträgen und einem Gottesdienst im Rahmen des Weltgebetstages des Kolpingwerkes. Ende Oktober ist dann der Begegnungstag der Frauen bei der Kolpingsfamilie Reichertshofen; den Abschluss bildet das Klausurwochenende der Vorstandschaft im Kloster St. Josef in Neumarkt, wo Revue gezogen wird über das Angebot und auch die Planungen für das neue Jahr entstehen. Im Studienteil (wie oben erwähnt) wird die Aktion "Beraten und Begleiten" ausgiebig beleuchtet und diskutiert. (due)

Im geistlichen Impuls für die Versammlung ging Bezirkspräses Gerhard Ehrl auf das "Das Leben der jungen Gemeinde" und "Die Gütergemeinschaft der Urgemeinde". Im Rechenschaftsbericht berichtete Vorsitzender Georg Dürr von einer engagierten Verbandsarbeit der Mitglieder im Kolping Bezirk Neumarkt. So wurden im abgelaufenen Jahr wieder diverse Veranstaltungen durchgeführt wie Skifreizeit in Südtirol, ein Kegelturnier, und auch der Wandertag in der Heimat gehört zum festen Bestandteil des Jahresprogramms.Als Highlights konnte Dürr von der "Wählbar" berichten, eine Podiumsdiskussion mit Kandidaten verschiedener Partien zur Bundestagswahl 2017, die im Rahmen des Kastler Bürgerfestes durchgeführt gelaufen war. Dürr hob hervor, dass es bei dieser Veranstaltung nicht um eine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei gegangen sei, sondern um die Auseinandersetzung mit politischen Positionen. Ein weiterer herausragender Höhepunkt 2017 war das Jubiläum "40 Jahre Bezirkswallfahrt nach Trautmannshofen". Dazu war auch der Landespräses Monsignore Christoph Huber aus München gekommen. Landespräses Huber freute sich über das volle Gotteshaus. Bei den Grußworten betonte die Kolping-Diözesanvorsitzende Eva Ehard, sie nehme Freude, Begeisterung, Mut und Motivation aus Trautmannshofen von der Jubiläumswallfahrt des Bezirkes Neumarkt mit. Es sei beeindruckend zu sehen, mit welch großer Begeisterung hier für die Sache Kolpings agiert werde, sie sehe eine große und engagierte Gemeinschaft vor sich.Dieses Jubiläum "40 Jahre Kolpingwallfahrt nach Trautmannshofen" nahmen die Vorstandsmitglieder zum Anlass, Danke zu sagen für 40 Jahre Gastfreundschaft mit einer Spende für die Kirche in Trautmannshofen. Josef Vogel von der Kirchenverwaltung nahm die Spende entgegen und bedankte sich beim Kolping-Bezirksverband. Man könne sie gut gebrauchen, da die Renovierung der Glocken ansteht.Diözesanvorsitzende Eva Ehard lud alle Vorsitzenden zur Diözesankonferenz der Vorsitzenden nach Eichstätt ein. Ein Thema: "Jeder soll in einem Meister sein - 34 Kolpingfamilien präsentieren sich". Als weiteren Termin nannte sie die Diözesanversammlung im Juli in Eichstätt, auch lud sie zur Diözesanwallfahrt nach Dietfurt am 10. Juni ein. Ein besonderes Event für die Jugend findet vom 28. bis 30. September in Frankfurt unter dem Leitwort "Sternenklar" statt.Da es in einigen Kolpingsfamilien Probleme gibt, die Ämter im Vorstand zu besetzen, gibt es unter dem Motto "Beraten und Begleiten" eine Praxisbegleitung, die den Familien helfen soll, wieder Engagierte für die diversen Posten zu finden. Dabei kommt ein Berater vom Diözesanverband in die jeweiligen Vorstandschaften, es werden Beratungsgespräche geführt, und es gibt auch Hausaufgaben für die einzelnen Kolpingsfamilien. Mit diesem Thema will sich der Bezirksverband Neumarkt bei seiner Klausur intensiv beschäftigen.