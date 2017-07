Bürgerfest in Kastl

Nach der regnerischen Eröffnung des Bürgerfests folgte zur Versöhnung am Samstag und Sonntag etwas mehr Sonnenschein. Passend zum Seniorennachmittag mit einem bunten Programm.

Für die kleinen und großen Kinder gab es beim Bürgerfest am Samstag und Sonntag eine Spielstraße mit Kettcarrennen, Hüpfburg, und Hindernisparcours, aufgestellt von den Kirwaleit und der Feuerwehr Kastl. Die Kinder durften auch einmal eine echte Feuerwehrspritze ausprobieren.Ansonsten gab es Darbietungen der Kindergartenkinder, die Gitarrengruppe Roithmeier trat auf und die Kastler Roum-Boum sorgten mit ihrer Gaudi für tolle Unterhaltung. Abends kamen dann Cash mit Rockmusik auf die Bühne, einige Kastler spielen dort schon seit Jahren in der Band mit.Der Sonntag, der wettermäßig schönste Tag des Bürgerfests, begann zum Frühschoppen mit einer politischen Diskussion der Kolpingsfamilie mit verschiedenen Kandidaten der Parteienlandschaft. Das Motto hieß "WählBar". Wer wollte, konnte gleich sitzenbleiben und zu Mittag essen. Höhepunkt am Nachmittag waren die Auftritte des Heimat- und Volkstrachtenvereins Sechs Lilien mit der Plattler- und der Goaßlschnalzer- Truppe. Gute Laune verbreiteten abschließend die drei Allerscheynstn mit Quetschn, Gitarre und Tuba und ihren schmissigen Liedern. Sie zeigten, wie viel Spaß es machen kann, auch einmal ohne Verstärker und großer Anlage Musik zu machen und von Tisch zu Tisch zu ziehen. Während des gesamten Bürgerfests lief eine Verlosungsaktion. Den Hauptpreis gewann Manuel Schrödl.Auch der Kastler Schützenverein 1504 veranstaltete mit dem Lasergewehr ein Bürgerkönigsschießen, das heuer Peter Lang für sich entschied.