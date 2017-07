Vermischtes Kastl

20.07.2017

20.07.2017

Reuth bei Kastl. Vier Tage lang erkundeten Mitglieder und Freunde des Radfahrervereins "Concordia Reuth" Südtirol. Die Anreise erfolgte über Kufstein, entlang des Kaisergebirges über Going, Ellmau, St. Johann, Kitzbühel, Pass Thurn und von Mattrei in Osttirolweiter ins Pustertal nach Kiens. Wie 2008 bezog die Gruppe Quartier im Vier-Sterne-Hotel Kronblick. Die Hotelinhaber Falkensteiner empfingen die Oberpfälzer mit einem Aperitif.

Ziel am nächsten Tag war Malcesine, wo die Teilnehmer verschiedene Angebote wahrnehmen konnten. Bei sommerlichen Temperaturen ging es am Abend zurück ins Hotel zu einem Galadinner mit sieben verschiedenen "Finger Foods", Aperitifen, Sekt und einem Sech-Gänge-Menü. Ein Alleinunterhalter sorgte mit Liedern und Sketchen bis Mitternacht für einen zünftigen Abend.Am Morgen ging es Richtung Kalterer See. Die Reisegesellschaft genoss bei herrlichstem Wetter die Fahrt durch die Dolomiten mit Aufenthalt am Pordoijoch. Schließlich hieß es wieder Abschied nehmen, wobei sich die Hotelbesitzer im Bus noch für den Aufenthalt zu bedankten. Zum Abendessen wurde im Gasthof Drei Kronen in Burglengenfeld eingekehrt. Organisiert hatte die Fahrt Karl-Heinz Meyer, der Busfahrer Toni vom Busunternehmer Heser gleich wieder für nächstes Jahr buchte.