Vermischtes Kastl

08.08.2017

1

0 08.08.2017

Großer Bahnhof für langjährige Feuerwehrmänner aus Kastl: In Heinzhof wurden die staatlichen Ehrenzeichen in Silber und Gold für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst an verdiente Mitglieder der Wehren Kastl und Wolfsfeld verliehen. Landrat Richard Reisinger (Dritter von rechts) überreichte das Ehrenzeichen in Gold an Peter Hiller, Josef Maag und Günter Philipp (alle Kastl) für 40 Jahre und das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre an Hubert Ehrensperger (Kastl), Franz Lautenschlager und Stephan Lill (beide Wolfsfeld). Zugleich dankten Reisinger und Kreisbrandrat Fredi Weiß (Vierter von links) den Aktiven für ehrenamtliches Engagement und ihre Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft; rechts im Bild Bürgermeister Stefan Braun. Bild: exb