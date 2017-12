Vermischtes Kastl

29.12.2017

4

0 29.12.2017

Feiner weißer Rauch aus dem Kamin des Kastler Heizwerks zeugt davon, dass der Kessel in Probebetrieb gegangen ist. Bürgermeister Stefan Braun und der Betriebschef Bernhard Hüttner freuen sich, dass in dem riesigen 500-Kilowatt-Kessel die Hackschnitzel das erste Mal zu brennen begannen und Wärme spendeten.

Hintergrund Nach dem Feuerwehrzentrum sollen in Kastl auch die Häuser entlang der B 299 bis zum Forsthof, deren Eigentümer Interesse bekundet haben, an das neue Heizwerk angeschlossen werden. Ebenso der Forsthof und das ehemalige Posthalter-Anwesen auf der andern Seite der Lauterach. Insgesamt gibt es bereits 25 Interessenten. Vor allem für Leute, die im Überschwemmungsgebiet der Lauterach wohnen, wird die Sache interessant - insbesondere, wenn eine neue Heizung fällig ist.



Insgesamt sind rund 1,5 Kilometer Leitungen verlegt, die derzeit bis zur Tankstelle und zum Jugendheim gehen und später Richtung Marktplatz führen sollen, weil auch das neue Kindergartengebäude angeschlossen werden soll. Eine tolle Sache wäre es laut Bürgermeister Stefan Braun, wenn sich die Verantwortlichen der neuen Polizeifachhochschule in der Klosterburg entschließen könnten, am Heizwerk anzuschließen. Es liegt in der Nähe. Und es könnte ein weiterer 500-Kilowatt-Heizkessel eingebaut werden, falls die Kapazität dafür nicht reicht. Laut Braun werden, so weit das möglich ist, alle öffentlichen Gebäude des Marktes angeschlossen. (jp)

Mit dem Bau des Kastler Heizwerks wurde im Herbst begonnen. Jetzt ist es bereit, in Betrieb zu gehen. Da die Wärmeleitungen schon vom Klosterberg ins Lauterachtal mit der Abzweigung zum Seniorenheim verlegt sind, will man versuchen, zuerst den Estrichlegern im Feuerwehrzentrum "einzuheizen", damit der Boden trocknet und dann weiter bearbeitet werden kann.Bis das Heizwerk soweit war, mussten einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Zuerst machte der felsige Untergrund das Ausheben der Baugrube schwierig. Auch die Hanglage war für die Lieferfirmen der Kessel und Armaturen nicht leicht zu bewältigen. Der große Wasserspeichertank hat die Sache auch nicht vereinfacht: Er ist rund zehn Meter hoch, misst zwei Meter im Durchmesser und fasst 25 000 Liter Wasser, das immer zwischen 70 und 80 Grad heiß sein muss, um die Wärmelieferung garantieren zu können. In den Hackschnitzelbunker passen 350 Kubikmeter Material, das über Förderschnecken dem Heizkessel zugeführt wird und mittels eines Lüftungsgebläses für gleichmäßigen Abbrand sorgt. Wichtig ist, dass die Hackschnitzel nur 20 bis 30 Prozent Restfeuchte haben. Die Asche wird wieder mit einer Förderschnecke in den Restebehälter befördert.Da man auch an Störungen denken muss, wurde neben dem Hackschnitzelkessel ein Ölheizungskessel installiert, der im Fall des Falles Wärme produzieren kann.