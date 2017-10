Vermischtes Kastl

Der Höhepunkt des Eventwochenendes der Gemeindebücherei Kastl war der Tag der offenen Tür, an dem den Lesern wieder eine Menge an neuen und aktuellen Büchern präsentiert wurde. Es ging laut und fröhlich zu beim Erkunden der neue Medien.

Das Büchereiteam hob die Neuerwerbungen für die Besucher besonders hervor. Auch bot sich an diesem Tag die Gelegenheit, in einigen neuen Büchern kurz zu schmökern und sich über die aktuellen Neuerscheinungen zu unterhalten. Unter den fast 400 neuen Werken befinden sich Topseller wie beispielsweise der neue Roman von Dan Brown "Origin" sowie von Ken Follett "Das Fundament der Ewigkeit", eine Fortsetzung seiner Welterfolges "Die Säulen der Erde". Nicht nur bei den Romanen, auch bei den Kindern mit dem neuen Asterix und Büchern vom kleinen Drachen Kokosnuss von der Schule der magischen Tiere oder den Olchis wurden die neuesten und bekanntesten Titel angeschafft. Auch tolle und informative Sachbücher runden die große Palette ab.Neben den Bereich der Bücher gab es in der Kastler Bücherei auch die Rubrik der Nichtbuchmedien zu erforschen. Hörspiele oder DVDs standen in der Gunst der Gäste weit oben. Bei den Brettspielen wurde neben den Spielen des Jahres 2017 auch weitere Neuigkeiten vorgestellt.Alle an diesem Wochenende ausgestellten Medien sind ab sofort in der Bücherei ausleihbar. Bei einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen konnte man nach Herzenslust blättern. Die neuen Medien sowie die bereits im Bestand der Bücherei vorhanden können während der Öffnungszeiten der Bücherei, am Dienstag und Donnerstag, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr, und am Sonntag, von 10.15 bis 11.30 Uhr, ausgeliehen werden.