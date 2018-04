Vermischtes Kastl

18.04.2018

4

0 18.04.2018

Bei der Jahreshauptversammlung des Kastler Vereins für Gartenbau und Landespflege sprach diesmal ein ausgewiesener Unfallverhütungsfachmann von der Berufsgenossenschaft Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Vorsitzende Maria Weiß begrüßte Karl Kohler, der sich den Themen "Zeckenalarm" und "Unfallverhütung in Haus, Hof und Garten" widmete.

Unfallort Haushalt

Gerichte und Geschichten

Im Schnitt komme nur eine verunfallte Frau auf drei verunfallte Männer, sagte der Referent. Er erklärte auch weshalb: Es gäbe einen großen Unterschied bei der Arbeitsweise von Männern und Frauen. Männer wollen laut Kohler einfach schnell und direkt zum Ziel kommen. Frauen seien organisierter und vorsichtiger.Besonders die ältere Generation sei nicht mehr so sicher auf den Füßen. Dies zeigt sich in der Unfallstatistik über Vorkommnisse in Haus und Garten sowie bei der Holzarbeit. Unfallursachen können Stolperfallen wie rutschige Bodenbeläge, ungesicherte Treppen oder Leitern sein. Außerdem eine Kreislaufschwäche aufgrund von Krankheit oder falscher Ernährung (zu wenig Flüssigkeit). Weitere Gefahren, die im Haushalt lauern können, sind Kerzenlicht, heiße Töpfe und Pfannen sowie alle Elektroanlagen.Im Freien setzen wir uns, so Kohler, aber auch noch einem anderen Risiko aus: Zecken. Ein Zeckenbiss könne harmlos sein, aber auch sehr gefährlich - überträgt er doch die sogenannte Lyme Borreliose oder auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FMSE), die zu einer Hirnhautentzündung führen kann. Bei der Lyme Borreliose handle es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit, die derzeit noch nicht heilbar sei. Bei FSME um einen Virus, gegen den es eine sehr langwierige Impfung gäbe. Verbreitungsgebiet dieser Krankheiten sei "leider verstärkt der süddeutsche Raum".Einen Zeckenbiss sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen und im Zweifelsfall auch zum Arzt gehen, erklärte der Experte. Geschlossene Kleidung und festes Schuhwerk, eine Kopfbedeckung und eine akribische Nachschau zu Hause könnten verhindern, dass sich Zecken in der Haut festbeißen.Da der Gartenbauverein eine Streuobstwiese am sogenannten Hochhaus betreut, war es ein Anliegen von Gabi Bleisteiner, dass alte Rezepte und Gerichte aus Streu- und Wildobst nicht in Vergessenheit geraten. Auch Geschichten, die die ältere Generation bei Besuchen von den früheren Streuobstwiesen kennen, sollten weitergeben werden. Deshalb planen die Gartler, Gerichte und Geschichten zu sammeln und darüber eine Broschüre oder ein Büchlein zu schreiben. Handzettel sollten die Besucher ermutigen, Vergangenes wieder lebendig werden zu lassen.Abschließend bedankte sich Bürgermeister Stefan Braun bei allen Helfern, welche die gemeindlichen Anlagen wieder gepflegt und hergerichtet hatten. Ganz besonders freute es ihn, dass es auch heuer wieder eine Initiative "Osterbrunnen" in Kastl gegeben hat und das Schmuckstück am Marktplatz rechtzeitig errichtet wurde. Die zahlreichen Besucher kämen aus dem Staunen manchmal gar nicht mehr heraus - sähe man einen so großen und liebevoll gestalteten Osterbrunnen doch nicht alle Tage. Als Dank übergab Braun den Kastler Gartlern wieder einen Spendenscheck.Bei der üblichen Tagesordnung kam ein geringes Plus in der Kasse zur Sprache. Mit Hinweisen auf einige Veranstaltungen und dem "Run" auf das Blumenstöckerl-Geschenk endete die Versammlung.