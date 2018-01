Vermischtes Kastl

22.01.2018

9

0 22.01.2018

Die Veranstaltungen der Katholischen Landjugendbewegung Wolfsfeld sind für Faschingsfreunde aus nah und fern der Höhepunkt der Saison - die Resonanz war auch am Samstagabend dementsprechend. Für fetzige Stimmung hat in der Kastler Disco Contrast die Partyband Sakrisch gesorgt.

Die verkleideten Musiker gingen auch sogleich mit ihren Partyhits in die Vollen. Musiker Marc ließ eine Polonaise mit der Musik von Gottlieb Wendehals aufstellen. Er trieb die Maskierten von "Kastl bis nach Wuppertal" - bis rückwärts und vorwärts nichts mehr ging. Höhepunkt des Abends war die Maskenprämierung. Der 5. Platz ging an die Astronauten, 4. Platz an die Kartenspieler, 3. Platz holten sich die Kinder-Schokoladen-Riegel. Die Silbermedaille errangen die McFlurrys von der bekannten Fast-Food-Kette. Platz 1 sicherten sich die Kuckucksuhren, in denen der sprichwörtliche Vogel im Oberstübchen saß.Gegen Mitternacht herrschte dann Geisterstunde: Hui Buh gab den Takt an, indem vier grüne und vier orangefarbene Schlossgespenster Regie auf der Tanzfläche führten. Die Landjugend hatte sich wieder einen Gag einfallen lassen und wurde dafür vom Publikum begeistert gefeiert.