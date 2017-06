Vermischtes Kastl

22.06.2017

Was eine kleine Ortschaft auf die Beine stellen kann, besonders wenn Buben und Mädchen der Nachbarorte zusammenhelfen, hat Utzenhofen gezeigt: Es waren drei ausgelassene Tage, an denen die Kirwaleit mit zahlreichen Gästen ihre Vituskirwa feierten.

Utzenhofen. Begleitet war sie von drei Tagen strahlendem Sonnenschein. Die Kirwagemeinschaft hatte alles bestens organisiert. Sie wurde mit großem Zuspruch belohnt.Der Heilige Vitus hat in Utzenhofen eine besondere Bedeutung: Es ist der Schutzpatron der Pfarrkirche. Seit Jahrzehnten wird deshalb in der Ortschaft eine Kirwa zu seinen Ehren gefeiert - seit 24 Jahren unter Regie der Kirwagemeinschaft um Vorsitzenden Thomas Bauer.Die Festtage begannen bereits am Freitag mit einem großen Schafkopfturnier. An 17 Tischen wurde um wertvolle Preise gespielt. Der erste Preis, 200 Euro, ging mit 121 Punkten an Hubert Scholz, der zweite Preis, 100 Euro, mit 117 Punkten ging an Manuela Zitzmann und der dritte Preis, 50 Euro, ging an einen Teilnehmer aus Oberwiesenacker.Bereits am Samstagnachmittag wurde der mühevoll mit Schnitzereien geschmückte Kirwabaum neben dem Festzelt aufgestellt. Mit Hilfe von viel flüssiger Nahrung und eines Autokrans wurde er in die Senkrechte gebracht und mit dem Keilholz gut gesichert. Am Samstagabend unterhielt die Band Stand By die Kirwagäste bis spät in die Nacht: Festzelt und Dorfplatz drohten aus allen Nähten zu platzen. Am Sonntagmorgen besuchten die 13 Kirwapaare gemeinsam den Gottesdienst mit Pfarrer Josef Kanovsky in der Pfarrkirche, begleitet von der Musikgruppe Corretto mit Elisabeth Geitner, Franziska und Theresia Guttenberger. Trotz durchtanzter Nacht war es für 13 Kirwapaare und die Vereinsabordnungen selbstverständlich, das Kirchenpatrozinium zu feiern.Pünktlich um 15 Uhr folgte der Höhepunkt: Die 26 Kiwaleit wurden im Pferdefuhrwerk von Stefan Hofmann aus Ehringsfeld mit den prächtigen schwarzen Rössern und dem toll geschmückten Anhänger zum Dorfplatz gefahren. Das Trio Hoglbouchan begleitete sie musikalisch. Schnell zeigte sich, wer bei den Walzern, Polkas, Zwiefachen und Boarischen in den Tanzstunden aufgepasst hatte.Die Kirwaleit trugen noch Gstanzln vor, in denen mancher Zeitgenosse sein Fett wegbekam. Das sorgte für Schmunzeln und großen Beifall bei den Gästen. Danach ermittelten die Aktiven mit Hilfe von Musik und Blumenstrauß das neue Oberkirwapaar. Ramona Federhofer und Daniel Eichenseer tragen nun den Ehrentitel. Mit dem anschließenden Walzertanz stellten sich die beiden den vielen Besuchern vor. Nach dem Austanzen ging's ins Zelt, in dem die Hoglbouchan für Stimmung, sorgten.Seinen würdigen Ausklang fand das Fest schließlich am Montag. Der Kirwabär wurde durchs Dorf getrieben, wo er allerhand Schabernack ausheckte und neugierige Bewohner anschwärzte.Zum Festausklang mit der Band Oi's Zufall wurden die vielen Besucher wieder in Hochstimmung gebracht. Bei der von Oberkirwa-Paar Ramona Federhoer und Daniel Eichenseer geleiteten Verlosung des Baumes zog Albert Wittmann das große Los. Er gab es postwendend wieder zur Versteigerung frei und bescherte dadurch den Kirwapaaren einen großen Erlös. Am Ende wurde das Festsymbol von Kirwagemeinschaft Pettenhofen für 440 Euro ersteigert. Der zweite Preis, ein Spanferkel, ging an Peter Reindl. Dem Vernehmen nach soll es noch ziemlich lang rund gegangen sein - vor allem in der Bar.