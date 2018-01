Vermischtes Kastl

07.01.2018

Gleich zwei Bürgermeister gratulieren Franziska Lachner: An ihrem 90. Geburtstag besucht nicht nur Monika Breunig aus Kastl die Jubilarin, sondern auch der Rathaus-Chef aus Ursensollen.

Auf dem Hof ihrer Eltern Franziska und Johann Feigl in Stockau (ehemalige Gemeinde Zant) wurde die Jubilarin geboren. Mit ihrer älteren Schwester Paula wuchs sie dort auf und arbeitete fleißig auf dem großen Bauernhof mit. 1953 heiratete sie Erwin Lachner und bewirtschaftete mit ihrem Mann das Anwesen. 1980 übergab das Paar an seinen Neffen Johann Meier.Ab 2001 lebten die Eheleute in dem neu errichteten Austragshaus in Hohenkemnath. In das Seniorenheim Kastl zogen sie am 1. März 2012, im Mai verstarb Erwin Lachner. Die Jubilarin fühlt sich im Seniorenheim sehr wohl und nimmt gerne an den geselligen Treffen, die dort organisiert werden, teil. Voller Interesse liest sie täglich die Amberger Zeitung. Für die Marktgemeinde Kastl gratulierte stellvertretende Bürgermeisterin Monika Breunig, die zugleich Heimleiterin ist, mit einem Geschenk. Sehr überrascht war Franziska Lachner, als auch Ursensollens Bürgermeister Franz Mädler ihr an ihrem 90. Geburtstag einen Besuch abstattete. Auch ihr Nichte Paula und ihr Neffe Hans samt Familien sowie Freunde und Nachbarn aus Stockau und Hohenkemnath gratulierten.