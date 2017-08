Vermischtes Kastl

07.08.2017

Utzenhofen. Die Feuerwehr Utzenhofen präsentierte erneut eine Gruppe für die Prüfung zum Bayerischen Leistungsabzeichen von Bronze, Gold und Gold/Grün vor. Nach gründlicher Vorbereitung durch Gruppenführer Laurenz Knott und den Kommandant Franz Schmidbauer und dessen Vertreter Daniel Scharl stellten sich fünf Männer und vier Frauen den Aufgaben.

Erst wurde in Theorie abgefragt, ehe die Abnahme der Leistungsprüfung folgte, abgenommen von Kreisbrandinspektor (KBI) Hubert Blödt und den Kreisbrandmeistern Helmut Braun und Jürgen Ehrnsberger. Am Ende gratulierten sie der Gruppe zur bestandenen Leistungsprüfung: "Eine saubere, tolle Leistung. Die Utzenhofener Wehr ist auf dem aktuellen Ausbildungsstand." So lautete das Resümee und Lob von KBI Blödt.Die neu gefassten Richtlinien zum Erwerb der Leistungsabzeichen sollen den Feuerwehren helfen, sich auf heutige Anforderungen im Einsatz vorzubereiten.Bürgermeister Stefan Braun bedankte sich bei den Schiedsrichtern und Ausbildern. Er freute sich, dass sich wiederum eine Gruppe für die Fort- und Weiterbildung zur Verfügung stellte und ihre Freizeit für Übungen opferte.