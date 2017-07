Vermischtes Kastl

28.07.2017

28.07.2017

Am Ende dieses Unterrichtsjahres geht an der Seyfried-Schweppermann-Grundschule eine Ära zu Ende. Nach 41 Dienstjahren ausschließlich an dieser Schule wurde die Studienrätin Helma Steindl in den Ruhestand verabschiedet. Dazu waren die Schüler und Lehrkräfte, viele Eltern, Bürgermeister Stefan Braun, Elternbeiratsvorsitzende Erna Braun und die Vorschulkinder mit ihren Betreuerinnen gekommen.

Mit einem bunten Programm verabschiedeten Vorschulkinder und Grundschüler die erfahrene Lehrkraft. Der Chor unter der Leitung von Franziska Kneißl sang, die Kindergartenkinder bedankten sich und die Schulband drehte auf. Die zweite und dritte Klasse gestaltete unter der Leitung von Lehrerin Irmgard Scharl das Theaterstück "Im Bad". Darin erzählte ein Schüler unter anderem, dass Helma Frau Steindl in den Ruhestand geht, worauf die anderen Kinder entsetzt fragten: "Und was wird aus uns?"Vor dieser Frage steht auch Schulleiter Martin Sekura, der die Qualitätsarbeit der Studienrätin herausstellte. Bürgermeister Stefan Braun erinnerte daran, dass auch er vor fast 40 Jahren von der künftigen Pensionärin unterrichtet wurde und in den vergangenen Jahren seine eigenen Kinder durch ihre Hände gingen.