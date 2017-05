Vermischtes Kastl

31.05.2017

2

0 31.05.2017

Jetzt wird es konkret mit dem Kastler Heizwerk am Klosterberg: Die Leitungsgräben sind bereits ausgehoben. Jetzt müssen sich nur noch genügend Bürger anschließen lassen. Der Hochwasserschutz könnte hier einen Schub bringen.

Kastl. (jp) Seit dieser Woche wird es ernst mit dem Heizwerk. Derzeit ist ein Spezialschreitbagger dabei, die Wärmeleitungen von der Volksschule zum Seniorenheim zu verlegen. Danach erfolgt der Anschluss an das bisher noch geplante Heizwerk. Überraschenderweise stieß der Bagger nicht auf einen großen Felsen, der abgemeißelt oder im schlimmsten Fall gesprengt hätte werden müssen, um die geplante Leitungstiefe von rund einem Meter zu erreichen. Nur Sand und Geröll stellte sich der Baufirma bis zum Altenheim in den Weg. Demnächst wird die Leitung entlang des Altenheims in Richtung Kindergarten weitergeführt.Das Kastler Heizwerk scheint unter einem guten Stern zu stehen. Vor kurzem hat die Bundesregierung das Hochwasserschutzgesetz II verabschiedet, das unter anderem regelt, dass in Überschwemmungsgebieten keine neuen Ölheizungen mehr genehmigt werden dürfen. Alle schon bestehenden Heizungen und die Tanks müssen besonders gesichert und in höhere Stockwerke gebaut werden. Gerade bei den letzten Hochwassern entlang der Donau und des Inns war es auslaufendes Heizöl, das Gebäude so kontaminiert hat, dass sie unbewohnbar sind und in den meisten Fällen abgerissen und als Sondermüll deponiert werden müssen. Diese Miliardenschäden sollen mit dem Hochwasserschutzgesetz II verhindert werden.In Kastl sind Überschwemmungsgebiete in Teilen der Martin-Weiß-Straße, der Brauhausgasse, des Marktplatzes, der Hohenburger Straße und der Alten Hohenburger Straße sowie des Unteren Hammers entlang der Lauterach und ihren Nebenarmen ausgewiesen.Dieser Umstand wird sicher einige Hausbesitzer, bei denen die Anschaffung einer neuen Heizung ansteht, zu einem Umdenken bringen und an einen Anschluss an die Fernwärmeversorgung denken lassen.