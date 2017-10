Vermischtes Kastl

25.10.2017

25.10.2017

Die Kartoffel - einst von den Indios aus Südamerika mitgebracht - ist zur wichtigsten Nutzpflanze in Europa geworden. Bei der Herbstversammlung des Kastler Vereins für Gartenbau und Landpflege war die Knolle das Hauptthema.

Vorsitzende Maria Weiß stellte im Forsthof in Kastl die Referentin des Abends, Kreisbäuerin Brigitte Trummer aus Hahnbach, vor, die selbst einen Kartoffelanbaubetrieb hat. Trummer verlas zur Einführung ein Kartoffelgedicht und erläuterte, dass die Kartoffel von den Indios in Peru und Bolivien bereits seit 2000 Jahren angebaut wird und die Frucht von den Spaniern nach Europa mitgebracht wurde. So um das Jahr 1700 erkannte man den Nahrungswert der Kartoffel. Friedrich der Große von Preußen förderte deren Anbau, so dass sie bald zur wichtigsten Nahrungsgrundlage der Bevölkerung wurde.Trummer: "Um 1900 vertilgte jeder Deutsche rund 290 Kilo Kartoffeln. In unserer heutigen Zeit sind es noch rund 60 Kilo pro Jahr." Die Kartoffeln oder Erdäpfel sind aber nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern auch ein Stärkelieferant für die Industrie. Es gibt aus der Frucht verschiedene Speisen, Knödel, Pommes frites bis zum Reiberdatschi. Kartoffelbrei kann man auch mit Käse und Quark verfeinern. Zum Probieren gab's aus der Forsthofküche Brotschnitten mit einem sogenannten Erdäpfelkas.Kartoffeln sind gesund, sie bestehen zu 80 Prozent aus Wasser, 15 Prozent Stärke (Kohlenhydrate) und jeweils 2 Prozent Eiweiß und Ballaststoffe. Der Rest sind Mineralien, Vitamine und Fette.Wie Trummer erklärte, waren die Kartoffelanbauflächen früher wesentlich größer als heute. "Im Landkreis Amberg konzentrieren sie sich auf den Hahnbacher Raum. Natürlich kann man als Kartoffelbauer nur überleben, wenn man entsprechend große Flächen hat und über erfahrenen Arbeitskräfte und Maschinen verfügt."Bei der Produktion kommt es wesentlich aufs Wetter und auf die verschiedenen Sorten an, die für die verschiedenen Böden in Deutschland geeignet sind. "Man unterscheidet zwischen mehlig kochenden, vorwiegend festkochenden und festkochenden Sorten. Diese werden ja nach Erntezeit in frühe, mittelfrühe und späte Kartoffeln eingeteilt und an den Kunden gebracht. Die Kartoffelverwertung in Deutschland gliedert sich wie folgt auf: 43 Prozent Speisekartoffel, 25 Prozent Stärkekartoffel für die Industrie, 11 Prozent Futterkartoffel für die Tiere und der Rest Pflanzkartoffel aus denen wieder neue Erdäpfel entstehen sollen." Pech habe man als Kartoffelbauer allerdings, wenn aufgrund der Witterung die Schädlinge zuschlagen und überhand nehmen. Hier sind schon trotz verschiedener Gegenmaßnahmen- ganze Ernten vernichtet worden. Man kann also davon ausgehen, wenn man deutsche Kartoffeln kauft, dass diese unbedenklich zu essen sind und die Knollen zur Gesundheit des Konsumenten beitragen. Mit dem Kartoffellied beendete Brigitte Trummer ihren Vortrag.Sie hatte einen Sack Kartoffel mitgebracht, dessen Gewicht und die Anzahl der Kartoffel zu erraten war. Gabi Jarosch, Marianne Kemmling und Linda Lorenz hatten den besten Riecher und erhielten Preise.Danach stand der Wettbewerb des Vereins "Wer hat die größte und schwerste Kartoffel" auf dem Programm. Das Ergebnis: Resi Häring 565 Gramm, Karl Bleisteiner 545 Gramm und Cilli Färber 483 Gramm. Auch sie erhielten Preise.Anschließend lobte Vorsitzende Maria Weiss das Mitglied Irene Omnimus für den Tag des offenen Gartens und übergab eine Blumenstrauß. Eoinen weiteren bekam auch Maria Daubenspeck für die Pflege des Rosenbeets am alten Kastler Bahnhof.2. Bürgermeisterin Monika Breunig bedankte sich bei der Referentin für den informativen Vortrag, lobte das Engagement der verschiedenen Mitglieder und sicherte die Unterstützung der Gemeinde bei weiteren Vorhaben des Gartenbauvereins zur Ortsverschönerung zu.