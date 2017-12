Vermischtes Kastl

29.12.2017

2

0 29.12.2017

Seit Weihnachten strahlt ein hell erleuchtetes Kreuz vom Knipferfelsen in Pfaffenhofen - genau gegenüber der Schweppermannsburg. Es ist weithin sichtbar, vor allem für Autofahrer auf der B 299, und erhellt das dunkle Lauterachtal, wie schon im Vorjahr. Das Knipferfelsenkreuz aus massiver Eiche wurde vor einigen Jahren vom CSU-Ortsverband Pfaffenhofen gestiftet und aufgestellt. Heuer, wie auch zum ersten Mal im vergangenen Jahr, kamen Mitglieder der Dorfgemeinschaft Pfaffenhofen auf die Idee, das Kreuz während der staaden Zeit um die Jahreswende mit einer LED-Beleuchtung auszustatten. Dies kam bei der Bevölkerung im Lauterachtal sehr gut an, da man das beleuchtete Kreuz wirklich weit sieht. Ein Gipfelkreuz ist schon immer ein Symbol des christlich geprägten Abendlandes und der Ausdruck des tiefen Glaubens an Gott in der bayerischen Bevölkerung.