Vermischtes Kastl

12.06.2017

Utzenhofen. Tante Emma hat ihren Laden schon lange dicht gemacht, ohne Dorfladen drohte dem Ort die Verödung. In Utzenhofen haben die Leute aus der Not eine Tugend gemacht. Sie übernahmen selbst Verantwortung und gründeten einen Dorfladen. Bei dessen 22. Gesellschafter-Versammlung blickte Vorsitzende Christa Forster kurz auf das vergangene Jahr zurück, das "gerade mit einem ausgeglichenen Geschäftsbericht" verlief. So musste 2016 eine Umsatzeinbuße von knapp 2000 Euro gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 167 572,74 Euro plus sonstige Erträge von 5285,69 Euro ausgeglichen werden.

Die Aufwendungen stiegen laut Bericht ebenfalls. Wegen des Mindestlohngesetzes seien die Personalkosten nach oben geklettert, so dass kein Gewinn für die Gesellschafter auf die Kapitalkonten gutgeschrieben werden konnte.Der Dorfladen Utzenhofen hatte den Start einer landesweiten Erfolgsgeschichte markiert. Die Betreibermodelle sind vielfältig. Die Bürger bringen sich ein und werden Teilhaber. Um den Dorfladen weiterhin zu erhalten, müssen die Bürger von Utzenhofen und Umgebung ihr Einkaufsverhalten im Dorfladen verbessern, hieß es. Der Dorfladen sehe seine Aufgabe ausschließlich als Nahversorger für Sachen des täglichen Bedarfs und soll nach Möglichkeit noch zu Fuß vom Wohnort aus erreichbar sein. Regionale Wertschöpfung ist nach Ansicht der Verantwortlichen ein entscheidender Erfolgsfaktor. "Dies gilt auch für die Beschäftigungspolitik", heißt es in einer Presseinformation, "alle Mitarbeiter kommen in der Regel aus der Region und sind Teilzeit angestellt".Kastls Bürgermeister Stefan Braun dankte dem Dorfladen-Team für sein Engagement. Er forderte die Bürger auf, ihre Einkäufe nach Möglichkeit im Dorfladen zu tätigen. Das Modell könne nur leben, wenn es von der Dorfgemeinschaft getragen werde.