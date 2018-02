Vermischtes Kastl

22.02.2018

0 22.02.2018

Das war schon ein besonderes Geschenk: Zum 80. Geburtstag wurde Johann Hollweck aus Pfaffenhofen von seinen Kastler Taubenfreunden zum Ehrenmitglied ernannt. Hollweck kam in Berg bei Neumarkt zur Welt, ging dort zur Schule und erlernte ein Metallhandwerk. Auf einer Veranstaltung in Pilsach lernte er seine spätere Frau Anni Schinhammer kennen, mit der er einen Sohn hat. In den 60er-Jahren zog er zu ihr nach Pfaffenhofen.

Bei der Bahn

Gottes Segen

Beruflich war da "Hollweck Hane" wie er genannt wird, viel als Gleisbauer und Schienenschweißer bei der Bahn bis zur seiner Rente unterwegs. Gleich nach Ankunft in Pfaffenhofen vor über 50 Jahren trat er in die Schützengesellschaft ein. Später gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des CSU-Ortsverbands Pfaffenhofen. Auch in der Feuerwehr Pfaffenhofen engagierte sich der Jubilar seit Jahren.Seine Leidenschaft allerdings entdeckte er im Ruhestand für den Taubensport, wo er nach dem Tod seines Schwagers dessen Taubenschlag mit großem Erfolg übernahm. In Züchterkreisen ist der Hans bekannt. Zahlreiche Goldmedaillen in seinem Wohnzimmer, die seine Tauben erflogen haben, erfüllen ihn heute noch mit Stolz. Dafür und für sein Engagement für Taubensport wurde er von seinen Kastler Taubenfreunden besonders geehrt und von Vorsitzendem Willi Fehlner zum Ehrenmitglied ernannt.Auch der Vorsitzende der Kastler Schützengesellschaft, Rainer Kemmling, dankte dem treuen Mitglied im Namen der SG Kastl. Ebenso der Vorsitzende des CSU-Ortsverbands, Jürgen Rubenbauer.Ebenso erhielt er eine Ehrung vom Vorsitzenden der Feuerwehr Pfaffenhofen, Stefan Kuhn, der dem langjährigen Mitglied viel Glück wünschte. Von der Gemeinde war Bürgermeister Stefan Braun anwesend, der Hollweck bei der Geburtstagsfeier im Gasthof Schweppermann alles Gute wünschte.Den Abschluss machte Pfarrer Pater Richard, der dem Jubilar im Namen der Pfarrgemeinde und der Kastler Kirche Glück und Gottes Segen wünschte. Ida Stepper umrahmte mit dem Schifferklavier die Feier musikalisch.