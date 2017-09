Vermischtes Kastl

20.09.2017

1

0 20.09.2017

Utzenhofen. Unter den Augen der beiden Schiedsrichter, Kreisbrandmeister Helmut Braun und Alexander Graf, legten vier Mädchen und drei Buben der Feuerwehr Utzenhofen die Bayerische Jugendleistungsprüfung ab. Wie bindet man einen sicheren Knoten? Wie koppelt man den Schlauch an das Stahlrohr? Das waren einige der Fragen, die der Nachwuchs beantworten musste. Diese Prüfung ist der Einstieg in die aktive Karriere als Feuerwehrdienstleistender. In über drei Wochen hatten die Ausbilder, Jugendwart Lorenz Knott und sein Stellvertreter Michael Wittmann, die Jugendlichen in ihrer Freizeit auf ihre Aufgaben in Theorie und Praxis vorbereitet. Ortskommandant Franz Schmidbauer und Vorsitzender Hubert Zollbrecht freuten sich über den Spaß, mit dem der Nachwuchs bei der Sache war. Mit einem Imbiss, zu der die Marktgemeinde eingeladen hat, endete der Prüfungsabend.