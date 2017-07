Vermischtes Kastl

28.07.2017

16

0 28.07.201716

Während der Sommerferien ist der Markt Kastl so gut wie lahmgelegt: Ab kommenden Montag ist das Teilstück der B 299, das durch den Ort führt, komplett für den Verkehr gesperrt. Die direkte Verbindung zwischen Amberg und Neumarkt ist damit unterbrochen. Notwendig machen dies umfangreiche Bauarbeiten.

Umleitungsempfehlungen

Einkaufsmarkt erreichbar

Änderungen im Busfahrplan Wegen der Sperrung der Bundesstraße 299 durch Kastl sind auch Änderungen im Busfahrplan nötig. Die Regionalbus Ostbayern (RBO) hat dazu einen Baustellen-Busfahrplan ausgearbeitet, der während der gesamten Sperrung gilt.



Die Umleitungsstrecke führt über Ursensollen, Schwenderöd, Schwend nach Lauterhofen und zurück.



Durch diese Umleitungsstrecke können in dem Zeitraum die Haltestellen Ehringsfeld Abzweigung, Allmannsfeld, Giggelsberg, Deinshof Abzweigung, Kastl Berghof, Kastl Bahnhof, Kastl Gasthaus Forsthof nicht bedient werden. Mit dem Baustellenfahrplan werden deshalb die Ortschaften zwischen Ursensollen und Kastl mit einer Grundversorgung durch Zubringerbusse bedient.



Auch zwischen Lauterhofen und Kastl wurde ein Zubringerbus zur Anbindung Kastl/Neumarkt eingerichtet, hierfür gibt es eine Ersatzbushaltestelle an der B 299 bei der Abzweigung zum Friedhof.



In Kastl ist für die gesperrte Haltestelle Bahnhof eine Ersatzhaltestelle in der Nähe (Betriebshof Firma Geitner) eingerichtet.



Der Baustellenfahrplan ist ab sofort im Internet unter www.vas-bus.de und im VAS-Kundenbüro erhältlich sowie an den betroffenen Haltestellen ausgehängt.

Nachdem im vergangenen Jahr der erste Bauabschnitt der Erneuerung der B 299 in Kastl erfolgt ist, steht nun Teil zwei der grundlegenden Straßenerneuerung an. Bei den Arbeiten werden der gesamte Fahrbahnaufbau der B 299 und die Gehwege erneuert. Die Gesamtkosten des zweiten Bauabschnittes, der heuer realisiert werden soll, belaufen sich auf rund 800 000 Euro.Die notwendigen Arbeiten lassen sich wegen der beengten Verhältnisse im Ort und aus Gründen des Arbeitsschutzes nur mit Hilfe einer Vollsperrung erledigen. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten und vor allem die Auswirkungen auf den Schulbusverkehr ausschließen zu können, haben sich das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach und der Markt Kastl dazu entschlossen, die erforderlichen Arbeiten in der verkehrsarmen Zeit - also während der Sommerferien - umzusetzen. Ab kommenden Montag bleibt der Verkehr aus Kastl damit wochenlang draußen.Die Verantwortlichen haben nun Pläne zur großräumigen Umleitung herausgegeben: Von Neumarkt kommend geht es in Richtung Amberg ab Lauterhofen über die Staatsstraße 2164 in Richtung Sulzbach-Rosenberg und weiter ab Schwend über die Kreisstraße AS 3 nach Ursensollen. Gleiches gilt in der Gegenrichtung.Für die Autofahrer, die von Neumarkt kommend in Richtung Lauterachtal/Hohenburg und zurück unterwegs sind, wird die Ausweichroute ab Lauterhofen über die Kreisstraße NM 1 (Engelsberg) und die Staatsstraße 2240 (Utzenhofen) empfohlen.Die ansonsten nur für den Anliegerverkehr freigegebenen Straßenzüge Berghäuser Weg und Klosterbergstraße werden für den örtlichen Verkehr freigegeben. Der Einkaufsmarkt in der Lauterachtalstraße ist aus Richtung Utzenhofener Straße über den Wanderparkplatz und den Volksfestplatz anfahrbar. Auch die Arztpraxis und die Gaststätten in der Amberger Straße sind erreichbar.Das Staatliche Bauamt bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die Einschränkungen und Behinderungen. Um die Arbeiter des Straßenbaus nicht zu gefährden, bittet die Behörde außerdem, sich an die Umleitungen zu halten.