Vermischtes Kastl

26.04.2018

26.04.2018

2007 wurde die Kastler Ehrensatzung erlassen - mit dem Ziel, das Ehrenamt aufzuwerten. Nun werden beim Kastler Ehrenabend wieder verdiente Bürger für ihren Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit ausgezeichnet.

Bürgermeister Stefan Braun hatte dazu in den Kastler Steinstadel eingeladen - und kam extra mit der silbernen Amtskette. In seiner Begrüßung betonte er, dass Bürger aus Sport, Feuerwehr und Vereinen geehrt werden, die herausragende Leistungen zum Wohl ihrer Mitmenschen erbracht haben. Auch hieß er die Kastler Roum Boum, Thomas und Dominik, die mit ihren Instrumenten den Ehrenabend musikalisch umrahmten, willkommen.Danach wurden die Jugendlichen der Judo-Sparte des TuS Kastl geehrt: Justin Ehrensberger und Sophie Stich erhielten Bronze, Annalena Kuhn Silber. Die Judo-Mannschaft um Annalena Kuhn, Sophie Stich und Carolina Ludwin erreichte einen ersten Platz bei den oberpfälzer Judo-Meisterschaften und bekam dafür die Ehrung in Silber.Es folgten die Ehrungen in Gold für verdiente Vereinsmitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaft Utzenhofen: Josef Eichenseer und Albert Wittmann waren beide Jahrzehnte lang in der Führung der Kameradschaft tätig.Für die nächste Ehrung war mit Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Hubert Blödt und Kreisbrandrat Alexander Graf die Feuerwehrspitze des Landkreises Amberg-Sulzbach nach Kastl gekommen, ebenso die Kommandanten der Feuerwehr Utzenhofen, Franz Schmidbauer und Daniel Scharl. Anlass war die Auszeichnung eines Betriebes. Die Firma Fritsch in Utzenhofen stellt seit 1986 ihre Mitarbeiter kostenlos zum Feuerwehrdienst frei - aktuell immerhin sieben Kameraden. Das bedeutet, dass die Einsatzbereitschaft der FFW Utzenhofen auch in Stunden besteht, in denen viele Pendler auswärts arbeiten.Diese besondere Unterstützung wurde von Weiß ausdrücklich gelobt. Er dankte dem anwesenden Geschäftsführer Markus Fritsch mit einer Auszeichnung des bayerischen Feuerwehrverbandes. Von Bürgermeister Braun erhielt er für diese Leistung die erste Firmendankurkunde Kastls.