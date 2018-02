Vermischtes Kastl

23.02.2018

2

0 23.02.2018

Das Kastler Heizwerk am Klosterberg ist Ende Dezember 2017 in Betrieb gegangen und liefert jetzt - nach einiger Verzögerung - die benötigte Fernwärme. Die Interessenten mussten Geduld haben, da Pufferspeicher und Wärmetauscher bei den Hausanschlüssen lange Lieferzeiten hatten.

Der große Hackschnitzelkessel mit 500 Kilowatt liefert ausreichend Wärme, um die rund 25 000 Liter Wasser im Boiler ständig auf rund 70 Grad aufzuheizen. Dieses fließt in den isolierten Fernwärmeleitungen zu den Abnehmern. Zwischenzeitlich sind die Kastler Volksschule, das neue Feuerwehrzentrum, die Marktkirche und einige Privathäuser an die Trasse angeschlossen. Auch zum Kindergartengebäude in der Hohenburger Straße ist der Anschluss verlegt. Lauterachabwärts ist die Fernwärmeleitung bereits bis hinter das Gelände der Tankstelle verlegt. Die Planungen gehen von einem Verteiler nach der Lauterachbrücke im Bereich Brauhausgasse/Martin-Weiß-Straße und am Unteren Hammer von einem in der Mühlhause-/Hohenburger Straße aus - wenn sich entsprechende Interessenten finden. Auch ein Anschluss der Kastler Klosterburg mit der Polizeifachhochschule liegt im Bereich des Möglichen, falls mit den obersten Baubehörden ein Vertrag zustande kommt. Allerdings muss dann ein zusätzlicher Heizkessel her, dem sind sich die Betreiber durchaus bewusst.Da das Lauterachtal im Innerortsbereich von Kastl in einem sogenannten Überschwemmungsgebiet mit erheblichem Aufwand für neue Ölheizungen und -tanks liegt, ist die Fernwärmeversorgung über Heißwasserleitungen eine gute Alternative. Da sind sich die Betreiber einig.Ein zufriedener Fernwärmeabnehmer, der nahe der Lauterach wohnt, gewährte der AZ Einblick, wie sich so ein Anschluss gestaltet. Die Fernwärmeleitung wird im Keller von außen in den Heizraum geführt. Von dort gehen zwei Leitungen zum Wärmetauscher. Eine Leitung mit heißem Wasser und die Rückleitung mit dem kälteren Wasser, das wieder in den Fernwärmekreislauf zurückfließt. Der Wärmetauscher speist einen Pufferspeicher mit ausreichender Größe und zwei Heizkreise, die fürs Brauch- und Heizwasser da sind. Falls eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss man noch einen Mischer, der Kaltwasser zuführt und das Wasser auf eine Temperatur von rund 35 Grad absenkt, installieren. Im Grund- und Arbeitspreis für den Anschluss von rund 3000 Euro pro Jahr für ein normales Haus sind die Miete für den Wärmetauscher und den Pufferspeicher enthalten. Außerdem wird jeder Kunde mit einer Überwachungsleitung verkabelt, die mit einem Rechner im Heizwerk verbunden ist. Dieser gibt Auskunft über Verbrauch oder eine Störung.