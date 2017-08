Vermischtes Kastl

17.08.2017

3

0 17.08.2017

Die Kastler Wallfahrer pilgerten heuer das 28. Mal zu Fuß nach Altötting. Nach sechs Tagen strapaziösem Fußmarsch erreichten sie singend und betend ihr Ziel, die Gnadenmutter. In der Gnadenkapelle feierten sie den Abschlussgottesdienst.

Große Gastfreundschaft

Im Seerosenteich

Feuchte Augen

Heutzutage hat es ein Pilgerzug mit über 30 Teilnehmern, die aus der Kastler, Lauterhofener, Neumarkter und sogar Münchner Gegend stammten, nicht leicht. Früher hatten Pilger ihr Ränzlein geschnürt und sind losmarschiert. Geschlafen wurde auf einem Strohsack in einer Scheune und wenn das Geld aus war, wurde um Essen gebettelt. Im 21. Jahrhundert braucht der moderne Pilgerzug jede Menge Genehmigungen - nach dem Motto von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare.Die Kastler ziehen immerhin 190 Kilometer fast geradeaus vom Lauterach- ins Inntal nach Altötting. Und da man auch auf öffentlichen Straßen unterwegs ist, braucht der Pilgerzug für jeden Landkreis eine eigene verkehrsrechtliche Genehmigung und Absicherungsposten. Oberwallfahrtsführer Josef Merz aus Sindlbach hatte gewiss keine leichte Aufgabe, dies alles unter den Hut zu bringen. Und dann braucht der moderne Wallfahrer noch ein Begleitfahrzeug, den Werkstattbus der Schreinerei Berschneider, der zur Verpflegungsstation umgebaut wurde und einen Gepäckanhänger von Josef Wiesner. Den geistlichen Beistand übernahmen Diakon Georg Lindner (Poppenricht) und Pfarrer Roland Klein (Pommelsbrunn).Nach dem Morgengottesdienst in der Kastler Marktkirche ging es los, entlang der Lauterach - singend und betend bis Ransbach. In Allersburg wartete Anni vom Verpflegungsteam mit Mittagessen und Getränken. Nach der nächsten Rast in Schmidmühlen ging es zur Tages-Endstation in Dietldorf. Bereits hier waren die Pilger von der Gastfreundschaft an den Rastplätzen überrascht. Das sollte sich im Verlauf der Wallfahrt fortsetzen. In Dietldorf schliefen die Gäste im Pfarrheim. Allerdings nicht auf einem Strohsack, sondern auf einem komfortablen Feldbett, auf Isomatten und auf einem elektrisch aufblasbaren Luftbett .In aller Früh lief es bei morgendlicher Kühle weiter entlang der Vils bis Kallmünz, wo man die örtliche Kirche besuchte, weiter über Heitzenhofen, Pielenhofen, entlang der Naab bis Etterzhausen und dann am rechten Naabufer bis Maria Ort - größtenteils schattenlos und brütend heiß. Und dazu Blasen an den Füßen. Nach einem Kirchenbesuch in Maria Ort wurde die Donau entlang der Eisenbahnbrücke überquert. Von Sinzing aus kämpfte sich der Tross dann weiter hinauf bis Großberg, wo die Herbergsleute schon auf die müden Wallfahrer warteten.In der Früh zogen die Pilger Richtung Thalmassing, darunter einige Fußkranke. Aber auch diese freuten sich über ein Weißwurstfrühstück, das der dortige Bürgermeister spendierte. Unterwegs betete die Gruppe noch den Kreuzweg Upkofen, mitten im Wald gelegen. Pfarrer Klein und Diakon Lindner wechselten sich während der gesamten Wallfahrt als Vorbeter ab.Gegen Abend kam das Kloster Mallersdorf in Sicht, Halbzeit und Erholungspause für die strapazierten Wallfahrer. Die Dankmesse in der Klosterkapelle begleitete Mitpilger Wolfgang Herdegen an der Orgel.Frisch gestärkt und verabschiedet von Schwester Helen ging es tags drauf rund 40 Kilometer weiter nach Wendelskirchen. Unterwegs, in Feuchten, wurde es tatsächlich feucht, da einige Teilnehmer ihre heißen Füße im Seerosenteich des Rastplatzes kühlten und ein mutiger Wallfahrer gleich durch den Teich schwamm. Endstation war am Abend Wendelskirchen, mit Übernachtung im Pfarrheim. Vorher freilich gab's Salben, Gelpflastern und Verbände für die Angeschlagenen.Am nächsten Morgen stand Wald als vorletztes Ziel auf dem Plan. Auf dem Weg dahin herrschte nicht nur Sonnenschein, sondern es taten sich Regenschauer und Gewitter auf. Das dämpfte zwar die Temperatur, nicht aber die Stimmung.Wenig erbaulich indes war teilweise das Verhalten der mitleidlos fitten Wallfahrtsführerin für die Nachzügler. Sie trieb die Zurückgebliebenen bergauf an, aufzuschließen. Trotz dieser Umstände erreichte die Gruppe Wald und wurde in Privatquartieren untergebracht.Nur noch gut zwei Stunden Marsch, hieß es dann in der Früh - ein Klacks nach knapp 180 Kilometern. So erreichten die Pilger am Vormittag den Parkplatz, an dem Bus-pilger aus der Heimat warteten. Kurz darauf wurden die Kastler von Altöttings Wallfahrtsrektor Prälat Günther Mandl abgeholt. Dann bewegte sich der Zug feierlich in Richtung Gnadenkapelle. Dort angekommen, wurden für mehrmalige Altötting-Wallfahrt geehrt: 15 Jahre Albert Prün, Resi Weismann, Josef Merz; für zehn Jahre Veronika Bäuml, Roland Klein und Willi Oberndorfer.Danach durfte der Abschlussgottesdienst in der Gnadenkapelle mitgefeiert werden - ein ergreifendes Erlebnis. Im Nu waren alle Fußschmerzen vergessen und man konnte seinen Dank, seine Nöte und Wünsche der Schwarzen Madonna von Altötting vorbringen. Als das Lied von der Schwarzen Madonna gesungen wurde, bekam so mancher feuchte Augen. Nach dem Mittagessen saßen alle im Bus nach Kastl, mit dem Gefühl etwas Besonderes erlebt zu haben.