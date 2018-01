Vermischtes Kastl

Utzenhofen. Die Kirwaburschen Utzenhofen spendeten den Erlös aus der Waldweihnacht, wo man Glühwein und Gegrilltes angeboten hatte, an den Förderverein Ninos Freunde.

Groß war die Freude bei der derzeit kommissarischen Vorsitzenden Simone Prechtl vom Förderverein Ninos Freunde Amberg, als sie den Scheck über 250 Euro aus den Händen der Kirwaleute mit Vorsitzendem Michael Wittmann und 2. Vorsitzendem Stefan Fromm, in Empfang nehmen durfte. Die Einrichtung gehört zum Ninos-Kinderhaus und wurde im Sommer 2017 in der Erich-Kästner Straße in Amberg eröffnet. Die Einrichtung ist die erste Kinderintensiv-Pflegeeinrichtung in der Oberpfalz. Prechtl stellte die Einrichtung des ambulanten Pflegedienstes für Schwerstkranke und intensivpflegebedürftige Kinder und Jugendliche vor, die nicht mehr oder noch nicht im elterlichen Wohnumfeld betreut werden können. In Ninos Kinderhaus sollen sie ein familiäres und kindergerechtes Umfeld zum Wohlfühlen vorfinden, erklärte sie den Kirwaburschen.