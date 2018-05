Vermischtes Kastl

07.05.2018

Diesmal passt das Wetter. Die Kirwa in Wolfsfeld wird wieder ausgiebig gefeiert. Der Festreigen rund um Kastl ist somit eröffnet.

Kastl/Wolfsfeld. Bereits am Samstagnachmittag begann das Spektakel mit dem Aufstellen des stattlichen Kirwabaums. Zum Auftakt spielten am Abend D'Rebelln auf und brachten Stimmung ins Zelt. Der Sonntag startete mit einem Gottesdienst vor dem Wolfsfelder Kirchlein mit anschließendem Frühschoppen im Festzelt. Danach ging es zum Höhepunkt der Wolfsfelder Kirwa über: Dem Kirwamoidl-Einholen und dem Austanzen des Kirwabaums mit dem Ausschaun des Oberkirwapaares. Die Gäste im Festzelt wurden derweil mit Oberpfälzer Volksmusik von den Birgländer Musikanten unterhalten.In Wolfsfeld war es schon immer der Brauch, dass die Paare mit dem Kirwawagen von Stefan Hofmann aus Ehringsfeld mit vier vorgespannten Rössern zum Baumaustanzen kamen. Und so fuhren die zwölf Kirwapaare und die Allersburger Musikanten Benni und Schmie als Begleitung von Ehringsfeld nach Wolfsfeld mit der Kutsch über das Land.Am Tanzboden beim Baum angekommen, spielten die zwei Boum aus dem Lauterachtal zum Kirwatanz auf. So konnten die Kirwapaare bei Walzer, Polka, Bayerischen, Drehern oder Zwiefachen zeigen, was sie im Volkstanzkurs gelernt hatten. Der Blumenstrauß des Oberkirwapaars blieb diesmal bei Sophie Tischner vom Kastler Hochhaus und Martin Stich aus Ehringsfeld hängen. Die Herzdame händigte ihrem Martin den Burschenhut aus, umgekehrt machte der Bastian kurzen Prozess, schnappte sich das Kirwatuch für sein Moidl und legte es ihr um.Auch sangen die Kirwaleit ihre Gstanzln, in denen lokale Größen auf die Schippe genommen wurden. So wurde bekannt gegeben: "Das Wolfsfelder Windradl is net stabil, ma kannt mona, es stammt von Playmobil"; auch die lange Sperre der Lauterachalstraße zwischen Sternfall und Kastl wurde erwähnt: "Bei der Baustell zwischen Sternfall und Kastl ham wir den leisen Verdacht, die war über ein Jahr gesperrt, aber eigentlich wurd nichts gemacht". Auch die Kirwaleit aus Ursensollen bekamen ihr Fett weg: "In Oxnsollen wollns a mords Kirwa halten, doch nicht a mal a gscheite Kirwaband tut die Leut unterhalten"; zum Abschluss wurde dann ein "verunfallter Tauberer" auf die Schippe genommen, der etwas unglücklich von seinem Traktor abgestiegen ist: "Da Girgl is zu schnell vom Bulldog owe gstocha, dabei hod da se unter da Wampn a nu paar Rippn gebrochen".Der Montag begann Mittags mit einem kräftigen Menue, um wieder fürs Kirwawildsautreiben - so wird in Wolfsfeld das Kirwabärtreiben genannt - fit zu sein. So zogen die Gestalten rußgeschwärzt von Haus zu Haus, sagten ihre Sprüchlein auf und schwärzten die Leute an, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Abends spielten Ö'ha zur Unterhaltung auf und beendeten die Kirwa bei Kaiserwetter.