18.12.2017

Gut 65 Kilometer Wanderwege, regionale und überregionale, durchziehen die Marktgemeinde Kastl. Dass sie so gut angenommen werden, liegt an der ehrenamtlichen Tätigkeit vieler Wanderwegbetreuer. Für ihre jahrzehntelange Tätigkeit dankten Bürgermeister Stefan Braun und Andreas Otterbein, Vorsitzender des Vereins für Tourismus und Gewerbe, den ausscheidenden Wanderwegbetreuern Karl Bleisteiner und Hartmut Garwen. Der Dank galt insbesondere für die zuletzt am Gelbkreuzweg und Rotringweg ehrenamtliche Tätigkeit. Viele Jahrzehnte waren die Männer und Freunde unterwegs um die Wege in die Natur einzubetten.