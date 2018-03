Vermischtes Kastl

21.03.2018

21.03.2018

Die Feuerwehr Pfaffenhofen hat wieder eine neue Führung. Für die nächsten sechs Jahre werden bei der Neuwahl alle Ämter ohne Probleme wieder besetzt. Verdiente Mitglieder sind aus der Führung ausgeschieden.

Pfaffenhofen. Vorsitzender Stefan Kuhn eröffnete die Jahreshauptversammlung, ehe Kommandant Markus Blomenhofer in seinem Rechenschaftsbericht zurückblickte.Er erinnerte dabei an drei Einsätze (Verkehrsunfall, Hochwasserschaden, Waldbrand), an 15 Übungen und Schulungen, an Leistungsabzeichen der Löschgruppe 8, an zwei Funkübungen auf Gemeindeebene, an einen zweitägigen Motorsägekurs sowie an Übungen für das aktuelle Technische Leistungsabzeichen.Die Jugend hatte sechs Übungen. Sie absolvierte die Jugendflamme und einen Wissenstest. Der Ausflug als Belohnung für den Einsatz der Jugendlichen führte diesmal zur Go-Kart-Bahn nach Wackersdorf.Außerdem hatte man neun Vorstandssitzungen, fünf Dienstversammlungen auf Kreisebene und zwei Kommandantentreffen auf Gemeindeebene zu bestreiten.Der Markt Kastl hat an Stefan Müller die Ehrenurkunde in Silber sowie an Stefan Kuhn und Markus Blomenhofer jene in Bronze verliehen. Außerdem seien Geburtstage verdienter Mitglieder besucht worden. Mit den Fahnenabordnungen habe die Wehr an kirchlichen Veranstaltungen, an Florianstagen und Feuerwehrfesten teilgenommen. An Gesellschaftsveranstaltungen gab es das Dorffest, die Christbaumversteigerung und einen Kameradschaftsabend mit Schlachtplatte.Schließlich dankte der Kommandant dem Vorsitzendem Stefan Kuhn und seiner Frau Marion, die den Feuerwehrausflug (drei Tage Zillertal) wieder ausgezeichnet organisiert hatten, ebenso die Winterwanderung nach Brunn. Im Juni und September finden laut Blomenhofer auf Gemeindeebene Funkübungen statt. Auch werde der Florianstag in Ursensollen besucht.Anschließend übernahm Bürgermeister Stefan Braun den weiteren Verlauf der Versammlung ließ die Führung entlasten und leitete die Neuwahlen mit folgendem Ergebnis: Kommandant Markus Blomenhofer, Stellvertreter Korbinian Janker, Vorsitzender Stefan Kuhn, Stellvertreter Jürgen Rubenbauer, Kassenverwalter Markus Hollweck und Robert Heigl, Schriftführer Martin Hollweck, Beisitzer Thomas Weigl und Sebastian Weber, Kassenprüfer wurden Richard und Helmut Polster, Gerätewart Martin Geier, Vertrauensmänner Markus Fasoldt und Walter Matschiner.Vorsitzender Stefan Kuhn dankte den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Stefan Müller, Ludwig Angermeier und Hans Berschneider für ihre lange Tätigkeit für die FFW Pfaffenhofen und Bürgermeister Stefan Braun für die Wahlleitung.Dieser antwortete mit einem Dank an alle Feuerwehrler für die reibungslose Übernahme der Vereinsämter. Im Anschluss daran änderte die Versammlung noch einige Punkte in der Satzung: So ist nun vereinbart, das Eingangsalter für Jugendliche auf 12 Jahre zu senken. Zudem könne in Zukunft auch in elektronischer Form zu Veranstaltungen eingeladen werden. Danach ging es mit dem gemütlichen Teil der Veranstaltung weiter.