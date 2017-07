Vermischtes Kastl

11.07.2017

1

0 11.07.2017

Am Patroziniumsfest der Kastler Pfarrei wurde am Sonntag zu Ehren des heiligen Petrus ein feierlicher Gottesdienst gefeiert. Die Messe zelebrierte Pater Ryszard Kubiszyn. Die musikalische Gestaltung übernahmen die Gruppe Musici Catellani und Josef Segerer an der Orgel. Der Priester, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Theresia Otterbein und Ministranten-Betreuerin Bärbel Panhans-Baumer verabschiedeten langjährige Ministranten. Zugleich wurden vier Mädchen, die vor ein paar Wochen Erstkommunion feierten, in die Schar der Messdiener aufgenommen.

Im Anschluss feierte die Pfarrfamilie, für die kleinen Besucher waren Kinderschminken und ein Spieleparcours geboten.