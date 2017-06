Vermischtes Kastl

Kastl/Hohenburg. 30 Kinder der Grundschulen Kastl und Hohenburg meisterten die Radfahrprüfung mit Erfolg und nahmen ihren ersten Führerschein samt Fahrradwimpel und -plakette in Empfang. Die Klassenlehrerinnen Gertrud Lautenschlager (Hohenburg) und Cornelia Schemainda (Kastl) hatten die Viertklässler theoretisch vorbereitet. Hauptkommissar Harald Heselmann und Oberkommissar Horst Strehl zeichneten für den praktischen Teil verantwortlich. Sie freuten sich über den Erfolg der Kinder und übergaben 30 Wimpel, darunter sieben Ehrenwimpel für fehlerfreie Leistungen. Auch die Rektoren Andrea Meier (Hohenburg) und Martin Sekura (Kastl) sowie 2. Bürgermeisterin Monika Breunig (Kastl) beglückwünschten die Kinder. Christoph Michl, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse in Kastl, gratulierte mit Multifunktionstüchern, die in kühleren Zeiten unter dem Helm getragen werden können.