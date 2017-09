Vermischtes Kastl

29.09.2017

7

0 29.09.2017

Kastl/Utzenhofen. Die Bauarbeiten an der Staatsstraße 2240 von Utzenhofen bis zur Landkreisgrenze Neumarkt gehen voran. Eine örtliche Baufirma hat die Böschungen verbreitert, da die Straße an dem 1,75 Kilometer langen Bauabschnitt komplett erneuert und um rund einen Meter auf jeder Seite verbreitert wird. Da die Entwässerung überwuchert und defekt war, werden neue Ablaufrohre und -schächte eingebaut. Danach wird die Straße neu aufgezogen und der Fahrbahnbelag aufgebracht, heißt es in einer Presse-Info. Vor allem der Fleckerlteppich am Utzenhofener Berg gehört dann endlich der Vergangenheit an. Da die rund 759 000 Euro teure Sanierung nur bei Vollsperrung der Staatsstraße erfolgen kann, ist Utzenhofen derzeit nicht aus Richtung Neumarkt erreichbar. Die Baumaßnahme, so das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach, soll bis Mitte November fertig sein.