04.08.2017

Nach kalten Regentagen schien pünktlich zum Gartenfest des BRK-Seniorenheimes die Sonne. So konnte die Veranstaltung im Freien stattfinden. Heimleiterin Monika Breunig freute sich über die Gäste: Heimbewohner, Angehörige, Betreuer, Personal und Bürgermeister Stefan Braun.

Außerdem lobte sie die unermüdliche und tolle Rentner-Band aus Neumarkt: Johannes Gottschalk und Albert Ruprecht gestalteten den Nachmittag mit ihren Instrumenten musikalisch. Ein besonderes Lob bekamen auch die gelben Engel des Heims, die Alltagsbetreuerinnen unter der Leitung von Erika Wittmann, die das Fest organisiert und für das leibliche Wohl aller Anwesenden gesorgt hatten.Es gab Kuchen, Kaffee, Bier und Bratwürstl mit Kraut. Ein besondere Gaudi war eine Tombola, in der es allerlei Nützliches, aber auch weniger Gebräuchliches zu gewinnen gab, was aber in jedem Fall eine gewisse Heiterkeit auslöste. Erika Wittmann führte durch das Programm, ihre gelben Engel verteilten die Preise.