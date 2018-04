Vermischtes Kastl

27.04.2018

1

0 27.04.2018

Seit Beginn des Handy-Zeitalters ist das Utzenhofener Tal wegen der schwierigen Topographie vom Mobilfunkgeschehen ausgeschlossen. Das "Dool" wird zum "Tal der Ahnungslosen" und die Bewohner beim Kastler Recht jedes Mal mit Gstanzln für diesen Umstand dableckt.

Kastl/Utzenhofen. Doch jetzt scheint in dieser Angelegenheit eine Wende einzutreten. Die Telekom plant am sogenannten Kirchenberg oberhalb von Utzenhofen circa 100 Meter links oder rechts der Gemeindeverbindungsstraße einen rund 35 Meter hohen Schleuderbetonmasten aufzustellen. Dieser soll ausreichen, die Netz-Misere im Tal zu beenden.Wie Bürgermeister Stefan Braun, selbst ein Betroffener, mitteilte, ist es seinem bald zehnjährigen unermüdlichen Bemühen, dem Einsatz der örtlichen CSU-Politiker und der Bayerischen Staatsregierung zu verdanken, dass die Telekom aus dem Programm zur Verbesserung der Mobilfunksituation in Bayern den weißen Fleck in Kastl-Utzenhofen als Mastenstandort ausgesucht hat. Kastl ist einer der ersten Orte, die als Gebiet mit schwieriger Geländesituation ausgebaut werden. Obwohl dies nicht kostendeckend sei, da es zu wenig Handyvertragsnutzer gibt, sagt die Telekom.Deshalb gab es vor Kurzem einen Ortstermin am Kirchenberg mit der Kommunalbeauftragen der Telekom, Karin Ehrhardt, dem Funknetzplaner Werner Dimmerling und Bürgermeister Stefan Braun, um die Gegend für den geplanten Betonmasten in Augenschein zu nehmen.Braun freute sich, dass jetzt offensichtlich bald Handyempfang ins Tal kommt. Er versprach, sich mit den Eigentümern der eventuell betroffenen Grundstücke in Verbindung zu setzen und auf sie in der Angelegenheit einzuwirken. Die Gemeinde habe durch den glücklichen Umstand einiges an Geld gespart, so Braun.Vielleicht brauchen ja beim nächsten Kastler Recht im Januar 2019 die Roum-Boum das "Tal der Ahnungslosen" nicht mehr aussingen, da diese Tatsache endgültig der Vergangenheit angehört.