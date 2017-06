Vermischtes Kastl

Die Viertklässler der Seyfried-Schweppermann-Schule brachten während der Frühjahrssammlung des Bund Naturschutz (BN) exakt den Betrag von 342,50 Euro zusammen. Horst Schwemmer, BN-Kreisgeschäftsführer für Amberg-Sulzbach, bedankte sich bei den Kindern für ihren Einsatz sowie bei Rektor Martin Sekura und Klassenlehrerin Cornelia Schemainda für die Unterstützung.

Die Schüler erhielten als Anerkennung für ihr Engagement kleine Präsente. Die Geldbeträge kommen Artenhilfsmaßnahmen wie der Betreuung der Amphibienzäune bei Kastl zugute. Auch die Pflege von Biotopflächen und damit der Erhalt von Lebensräumen für geschützte Pflanzen und Tiere, wie beispielsweise die Magerrasen an den Hängen des Lauterachtales, gehört zu den Aufgaben des Bund Naturschutz.Nach der Geschenkeverteilung ging die Klasse mit Horst Schwemmer an die Lauterach nahe des Marktplatzes. Dort wurde der Ehrgeiz der jungen Naturforscher geweckt. Sie angelten barfuß im Wasser nach kleinen Tieren. Sie fanden viele verschiedene Organismen, vor allem Bachflohkrebse und vereinzelt Köcherfliegenlarven und Dreieckskopfstudelwürmer, sowie Eintagsfliegenlarven.Schließlich erläuterte der BN-Vertreter, dass man so die Gewässergüte bestimmen kann. Dies würden selbst die Profis vom Wasserwirtschaftsamt so machen, nur noch wesentlich wissenschaftlicher. Die Gewässergüte wurde mit dem Wert 1,9 - mäßig belastet - bestimmt.