Vermischtes Kastl

17.11.2017

In den zurückliegenden Tagen hörten die Mädchen und Buben der Tageseinrichtung Marienheim in Kastl die Legende des heiligen Martin. Sie setzten sich mit dem Thema "Teilen - wie kann ich Licht für jemanden sein?" auseinander.

Teilen möchten sie auch mit Kindern, denen es nicht so gut wie ihnen geht, deshalb beteiligten sie sich unter der Federführung des Elternbeirates an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Jede Gruppe packte dazu einen Weihnachtskarton mit Spielsachen und Süßigkeiten für ein Kind. Auch die Familien taten dies zu Hause mit den Kindern. Die Sendungen gehen in die Mongolei, nach Montenegro, Polen, in die Republik Moldau, nach Rumänien, Serbien, in die Slowakei und Ukraine sowie nach Weißrussland.Als kleine Geschenke legten die Kinder etwa Schulmaterial, Süßigkeiten, Kleidung, Spielzeug und Kuscheltiere in die Päckchen. Im Windfang der Schule sammelten sich so fast 40 Pakete.Elternbeiratsvorsitzende Steffi Graml und die Kita-Leitung Birgit Wiesend bedankten sich für das zahlreiche Mitmachen.