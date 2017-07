Vermischtes Kastl

26.07.2017

1

0 26.07.2017

Emsiges Treiben herrschte an drei Vormittagen in der Kastler Gemeindebücherei. Unter dem Motto "BibFit" (Ich bin "BibliotheksFit") machten die Vorschulkinder des Kindergartens erfolgreich ihren "Büchereiführerschein". Um ihn zu erlangen, besuchten heuer 24 Vorschulkinder die Gemeindebücherei. Als gespielte blinde Forscher und Wissenschaftler durften sie die Bibliothek entdecken.

Bei einem darauffolgenden Spiel wurden lose Gegenstände ertastet, die erst mit der folgenden Geschichte einen Zusammenhang fanden: eine Flaschenbürste, ein Stein, ein Stück Holz, ein Schlauch und ein Handtuch. Im Bilderbuch "Die Elefantenwahrheit" aus dem Kinderbuchverlag Wolff rätselten ebenfalls fünf blinde Wissenschaftler, wie ein gemeinsames Bild entstehen könnte. Denn sie waren sich sicher, eine Sekundeneiche, einen Berg oder gar ein Feuerwehrauto vor sich zu haben, in dessen Schatten sie standen. Das einzig Irritierende war, dass dieses Schattenspendende Etwas atmete. Die Parabel aus der großen Märchensammlung "1001 Nacht" unterhielt die Kinder und regte ihre Fantasie an.Beim zweiten Besuch, als sie ihre ausgeliehenen Bücher zurückbrachten, wurde das Rätsel gelöst: ein Elefant war es. Auch zu diesem Thema fanden sich in der Bücherei viele Bücher, die die Kinder gerne und mit viel Interesse betrachteten. Märchenbücher und Sachbücher haben die jungen Leser in der Bibliothek gefunden und gelernt, dass die Einrichtung ein Ort des Austauschs und des Wissens ist, in dem sie willkommen sind und Bücher ausleihen können.Jeder bekam eine Urkunde, Lesezeichen, Bücherrucksack und einen Kompass mit auf den Weg. Kathrin Fuchs und Büchereileiter Georg Dürr freuen sich schon, die Kinder nächstes Jahr zur Schulbuchausleihe begrüßen zu dürfen.