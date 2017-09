Vermischtes Kastl

Utzenhofen. Die Pfarrei Sankt Vitus hat einen neuen Administrator (Verwalter). Der bisherige Nachbarpfarrer der Pfarrei Hausen/Hohenkemnath und Administrator der Pfarrei Utzenhofen, Pater Marek Michalak, ist in eine neue Pfarrgemeinde nach Reichenbach versetzt worden. Deshalb bekam die Pfarrei Hausen/Hohenkemnath einen neuen Pfarrer.

Dieser stellte sich in einem von ihm zelebrierten Gottesdienst in der Sankt-Vitus-Kirche in Utzenhofen den Gläubigen vor. Klaus Birnthaler heißt der Neue, der bereits einige Tage zuvor die Amtsgeschäfte in der Pfarrei Hausen und Hohenkemnath übernommen hatte.Bei seinem ersten Gottesdienst mit Heimatpfarrer Josef Kanovsky machten viele Gläubige der Kirchengemeinde Utzenhofen dem Geistlichen ihre Aufwartung.Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irmgard Scharl zeigte sich dankbar, dass so schnell ein Nachfolger für Pater Marek von der Pfarrei Hausen/Hohenkemnath und ein Administrator für Utzenhofen, der die Geschäfte der Verwaltung übernimmt, gekommen ist. "Wir freuen uns, Sie heute in unserer Mitte aufnehmen zu dürfen, wünschen Ihnen einen guten Start hier in der Pfarrei Utzenhofen und freuen uns auf gute Zusammenarbeit."Bei seiner eigenen Vorstellung sagte Birnthaler: "Sehen Sie es mir nach, wenn ich zunächst nicht alle hier gleich kenne, aber ich werde es versuchen."Pfarrer Klaus Birnthaler ist 57 Jahre alt, geboren in Irrenlohe (Landkreis Schwandorf), aufgewachsen in Regensburg. 1986 wurde er zum Diakon geweiht. Er studierte in Salzburg, seine erste Kaplanstelle war in Grafenwöhr. Die vergangenen elf Jahre war er Seelsorger in Falkenberg (Niederbayern).